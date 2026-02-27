Une adolescente de 16 ans s’allonge sur les rails et ça finit en drame

Le drame s’est produit jeudi à la gare SNCF de Longages-Noé, en Haute-Garonne. Vers 14H20, une jeune fille, âgée de 16 ans, a été percutée par un train. L’adolescente a été transportée à l’hôpital de Toulouse dans un état grave. Son pronostic vital n’est pas engagé. Selon les premiers éléments, les enquêteurs pencheraient pour un acte volontaire qui ferait suite à une dispute. Selon petiterepublique.com, la victime se serait allongée entre les voies de chemin de fer. Les gendarmes de Carbonne sont chargés de l’enquête.

Source : F D