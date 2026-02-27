Le «ndogou» de la discorde… Députés et maires refusent l’invitation de Diomaye

L’image était censée être celle d’une communion républicaine sous le sceau de la spiritualité et de la cohésion retrouvée. Pourtant, l’invitation au « Ndogou » (rupture du jeûne) lancée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux députés et aux maires de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), s’est transformée en un véritable camouflet politique. En déclinant l’invitation de manière publique et virulente, plusieurs figures de proue du parti au pouvoir ont transformé une main tendue en un acte de défiance qui expose, au grand jour, les lézardes d’un édifice politique en pleine mutation.

Cette vague de refus, portée par des voix influentes comme celles des députés Cheikh Omar Bamba Diop, Seynabou Yacine Sambe ou encore du maire de Suelle, le Pr Nfally Badji, ne constitue pas un simple incident de calendrier. Elle symbolise une fracture idéologique profonde. En invoquant une « loyauté indéfectible » à Ousmane Sonko et en fustigeant la création de la coalition « Diomaye Président », ces élus marquent leur territoire. Ce boycott massif dessine une ligne de front entre la légitimité historique du PASTEF et la nouvelle orientation présidentielle, perçue par certains comme une dérive solitaire voire une trahison du projet originel.

Au-delà des querelles de chapelles, cette absence coordonnée peut être interprétée comme un manque de déférence regrettable vis-à-vis du chef de l’État. Dans la tradition politique et sociale sénégalaise, le Président de la République incarne la figure du « Père de la Nation », une institution dont le prestige devrait normalement transcender les contingences partisanes. En refusant de partager le repas de la rupture au Palais, les contestataires ne s’attaquent pas seulement à l’homme, mais ils égratignent la solennité de la fonction présidentielle, socle de la stabilité républicaine.

Le contraste avec l’ère précédente est saisissant et non dénué d’ironie. Il n’y a guère si longtemps, franchir les grilles du Palais de la République était considéré comme l’aboutissement d’un parcours politique, un privilège convoité par l’ensemble de la classe politique. Aujourd’hui, sous l’ère du « Projet », s’est devenue une zone de haute tension. Ce qui était autrefois un symbole d’honneur est désormais perçu par une frange des Patriotes comme un lieu de compromission, illustrant une radicalité qui peine à s’accommoder des usages diplomatiques du pouvoir.

La rhétorique utilisée par les frondeurs, mêlant exigences de justice pour les « martyrs » et dénonciation des nominations, témoigne d’une crise de confiance majeure. En questionnant la cohérence idéologique du Président, notamment ses alliances avec des figures de l’ancien régime ou sa proximité avec certaines personnalités controversées, ces élus placent le chef de l’État sous une surveillance militante permanente. Cette posture, bien que légitime dans le débat démocratique, pose la question de la gouvernabilité d’un pays où la base politique semble vouloir dicter le protocole au sommet de l’État.

Il convient toutefois de rappeler aux membres du PASTEF qu’une divergence politique, aussi profonde soit-elle, ne saurait justifier l’affaiblissement des institutions. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au-delà de son appartenance passée au secrétariat général du parti, est aujourd’hui le garant de l’unité nationale. Apprendre à dissocier l’homme politique du chef des armées et du magistrat suprême est un exercice de maturité démocratique auquel les Patriotes devront s’essayer s’ils souhaitent préserver la sérénité de ce mandat.

L’argument de certains maires, réclamant des moyens financiers en lieu et place de dattes et de boissons fraîches, souligne une tension réelle entre les attentes sociales et la symbolique politique. Si la demande de ressources pour les collectivités territoriales est fondée, elle ne saurait occulter l’importance des espaces de dialogue informels que sont les rencontres au Palais. La politique est aussi faite de symboles, et le refus du dialogue direct, même autour d’une table de rupture de jeûne, ferme des portes que seule la diplomatie interne pourrait normalement ouvrir.

Ce « vent » monumental infligé au Chef de l’État pose une question cruciale pour l’avenir : jusqu’où le PASTEF peut-il s’opposer à son propre gouvernement sans basculer dans une crise institutionnelle ? Quoiqu’il en soit, ce Ndogou devrait servir de signal d’alarme. Pour le bien de la République, il est impératif que le Parti au pouvoir retrouve le chemin du respect institutionnel. Si la critique est un droit, le respect de la fonction présidentielle est un devoir. Le Sénégal, confronté à d’immenses défis économiques et sécuritaires, ne peut se payer le luxe d’une guerre froide entre le Palais et sa propre base parlementaire. Il est temps que la raison d’État l’emporte sur les passions partisanes.

La rédaction de Xibaaru