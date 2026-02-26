Bayakh : L’ADEPME et FRAISEN scellent un pacte pour 1 000 jeunes agripreneurs

Sous le soleil vif de Bayakh, au milieu des serres et des alignements de cultures où mûrissent fraises, framboises et tournesol, une signature a pris, ce jour, des allures de manifeste. Celle d’une convention entre l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), dirigée par Alpha Thiam, et l’entreprise agricole FRAISEN, fondée et portée par Souleymane Agne.

Plus qu’un accord administratif, un symbole : celui d’une politique publique qui revendique désormais la proximité, le terrain et la promotion des champions nationaux.

L’histoire entre l’ADEPME et FRAISEN ne date pas d’hier. En 2021, dans le cadre du Programme de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), financé par la Banque mondiale, l’entreprise bénéficiait d’une prime de 20 millions de FCFA à l’issue d’un concours de plans d’affaires post-Covid. À l’époque, FRAISEN n’était encore qu’une initiative prometteuse.

Trois ans plus tard, en 2024, un nouveau cap est franchi grâce au programme ETER : 18 millions de FCFA supplémentaires, via un fonds à frais partagés, pour financer la digitalisation, l’implémentation d’ERP et CRM, une application mobile, un système de prise de rendez-vous, la certification HACCP, le marketing digital et l’internationalisation.

Résultat : d’une startup agricole, FRAISEN est devenue une entreprise structurée, digitalisée, compétitive — un acteur qui compte dans l’agriculture moderne sénégalaise.

« L’histoire de FRAISEN montre que lorsque l’on croit en nos entrepreneurs et qu’on les accompagne au bon moment, ils deviennent des modèles nationaux », confie Alpha Thiam, au terme de la visite des installations.

La nouvelle convention signée à Bayakh ouvre une troisième étape. Une phase pilote formera 500 jeunes agripreneurs, avec une ambition de 1 000 sur deux ans.

Au programme : techniques agricoles modernes, digitalisation des exploitations, accès aux équipements, accompagnement à la formalisation, ouverture vers les marchés et le financement. « Ce n’est pas une formation isolée. C’est un parcours intégré vers l’entrepreneuriat agricole », insiste le directeur général.

Dans les échanges avec les équipes de Souleymane Agne, les mots reviennent comme un leitmotiv : combat contre l’oisiveté, lutte contre le chômage, promotion du “Made in Senegal”, retour stratégique vers la terre.

« Le retour à la terre n’est pas un retour en arrière. C’est un retour vers la richesse », lance Alpha Thiam, convaincu que chaque jeune formé représente une alternative concrète à l’émigration irrégulière.

Depuis sa nomination, le nouveau directeur général imprime un rythme soutenu. Il y a quelques jours encore, il sillonnait Tambacounda à la rencontre des entrepreneurs locaux. Ce week-end, il était à Ndioum, Richard-Toll et Saint-Louis. Aujourd’hui, Bayakh.

Ancien entrepreneur lui-même dans le transport, l’immobilier et l’agriculture, Alpha Thiam revendique une proximité « naturelle » avec les PME. « Tokk fi, tekki fi », répète-t-il — réussir ici, en restant ici.

Sa mission, dit-il, est claire : révéler les talents et les champions de l’écosystème entrepreneurial, les accompagner vers la formalisation, l’accès au marché, au financement, à la digitalisation, au matériel de démarrage et au développement des compétences. Faire des PME les moteurs de la croissance économique et les leviers d’une souveraineté nationale assumée.

L’initiative s’inscrit dans l’agenda national de transformation porté par le tandem exécutif Ousmane Sonko – Bassirou Diomaye Faye, qui place la souveraineté productive, l’emploi des jeunes et la valorisation des ressources locales au cœur de son action.

À Bayakh, cette vision prend un visage : celui d’un entrepreneur qui a démontré que produire fraises, framboises, ail ou tournesol au Sénégal n’était pas une utopie, mais une stratégie. « Souleymane est la preuve que l’innovation agricole est possible ici », martèle le directeur général de l’ADEPME.

En retour, Souleymane Agne voit dans cette convention « un levier pour structurer une nouvelle génération d’agripreneurs ».

Au-delà des serres et des signatures, c’est peut-être cela qui s’est joué à Bayakh : l’affirmation d’un pari. Celui que les champions d’aujourd’hui peuvent former les leaders de demain. Et que, de la terre sénégalaise, peut naître une réponse durable aux défis de l’emploi, de l’exode rural et de la souveraineté économique.