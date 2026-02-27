Quand Bassirou Diomaye Faye honore Diender : le principe de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut au service de la gouvernance énergétique (Par Cheikh Mbacké Faye)

La nomination de Assane Ndir au poste d’Administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie constitue une décision stratégique qui consacre la primauté de la compétence et de l’expertise dans la gouvernance des instruments financiers publics. Inspecteur principal du Trésor, spécialiste des finances publiques et de la gestion du portefeuille de l’État, il présente un profil à forte valeur ajoutée pour une structure dont la mission s’inscrit au cœur des équilibres macroéconomiques, de la soutenabilité budgétaire et du financement du secteur énergétique.

Son parcours académique et professionnel atteste d’une maîtrise approfondie de l’économie pétrolière, de l’audit des coûts pétroliers, de la modélisation financière des projets énergétiques et des mécanismes contractuels de l’amont pétrolier. Formé à l’économie et au management du pétrole et du gaz, il dispose des compétences requises pour analyser les structures de coûts, optimiser les schémas de financement, évaluer la rentabilité des investissements énergétiques et assurer un pilotage rigoureux des flux financiers liés aux subventions et aux mécanismes de stabilisation. Cette expertise technique est déterminante pour garantir l’efficacité allocative des ressources du Fonds, renforcer la transparence budgétaire et consolider la viabilité financière du dispositif de soutien au secteur énergétique.

Au-delà de la technicité sectorielle, son expérience dans la gestion du portefeuille de l’État et le suivi des entreprises publiques lui confère une capacité avérée à articuler gouvernance financière, gestion des risques et performance institutionnelle. La conduite de stratégies d’actionnariat public, le suivi de l’endettement des entités parapubliques et l’élaboration de cadres réglementaires spécifiques constituent autant d’atouts pour assurer au Fonds une gouvernance conforme aux standards de redevabilité, de discipline budgétaire et d’optimisation des ressources publiques.

Cette nomination honore également la localité de Diender, dont il se déclare fier d’être un digne fils. Elle consacre la reconnaissance des compétences issues des territoires et illustre la volonté des plus hautes autorités de promouvoir l’excellence au service de l’intérêt général. En portant un fils de Diender à la tête d’un instrument stratégique de financement énergétique, la Nation valorise le mérite, la compétence et l’engagement républicain.

Bassirou Diomaye Faye, en lui renouvelant sa confiance à travers cette nomination, réaffirme son ambition de bâtir une gouvernance énergétique fondée sur la rigueur, la transparence et la performance. Assane Ndir exprime sa profonde gratitude au Président de la République pour cette marque de confiance et réitère son engagement à exercer cette haute responsabilité avec intégrité et professionnalisme. Il appelle solennellement l’ensemble des populations de Diender à l’accompagner, à le soutenir et à prier pour la réussite de cette mission stratégique, convaincu que cette responsabilité dépasse sa personne et constitue un honneur collectif pour toute la communauté.

Cheikh Mbacke FAYE formateur et consultant en communication diplomatique et relations internationales.