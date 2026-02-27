Réorganisation de l’espace universitaire : le SUDES/ESR entre soutien aux réformes et inquiétudes sécuritaires

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES/ESR), section de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a réagi aux nouvelles orientations gouvernementales relatives à la réorganisation de l’espace universitaire. Dans un communiqué publié ce 27 février 2026, l’organisation syndicale adopte une position mesurée : elle salue le projet de délocalisation de certaines filières tout en exprimant de fortes réserves concernant l’installation annoncée d’un commissariat de police au sein du campus social.

Le syndicat considère que le transfert progressif de certaines composantes vers de nouvelles infrastructures constitue une réponse cohérente à la saturation des amphithéâtres et aux perturbations récurrentes du calendrier académique. Selon lui, cette orientation rejoint d’ailleurs plusieurs propositions formulées dans son cahier de doléances transmis aux autorités universitaires et ministérielles en mai 2025.

Toutefois, le SUDES/ESR insiste sur la nécessité d’accompagner cette réforme par des mesures transitoires rapides afin d’alléger la pression démographique sur l’institution. Il préconise notamment un moratoire d’un an sur les nouvelles orientations dans les filières les plus surchargées, ainsi que le recours à des infrastructures locatives temporaires dans la région de Dakar pour accueillir certaines activités pédagogiques. L’objectif est d’éviter la superposition de promotions au même niveau d’étude et d’améliorer les conditions d’encadrement des étudiants.

Si le syndicat soutient la réforme académique, il exprime en revanche une « profonde inquiétude » quant au projet d’implantation d’un commissariat de police à l’intérieur du campus social. Selon lui, une telle initiative risque de privilégier une logique sécuritaire au détriment du dialogue universitaire et pourrait contribuer à transformer l’espace académique en zone de tensions.

Dans son argumentaire, l’organisation souligne qu’il n’existerait pas de précédent comparable d’installation permanente d’un commissariat national au cœur d’une cité universitaire. En alternative, elle recommande plutôt le renforcement des capacités des agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) afin de mettre en place une véritable police universitaire de proximité, adaptée aux réalités sociologiques du milieu estudiantin.

Réaffirmant sa disponibilité au dialogue avec les autorités du Sénégal, le SUDES/ESR insiste sur la nécessité de privilégier la concertation pour assurer la réussite des réformes engagées dans l’enseignement supérieur.