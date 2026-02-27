Serigne Babacar Sy Mansour : Le gardien de la lumière de Tivaouane

Au cœur de la cité sainte de Tivaouane, là où le souffle du divin rencontre l’histoire des hommes, s’élève la figure majestueuse de Serigne Babacar Sy Mansour, Septième Khalife Général des Tidjanes. Il est l’incarnation vivante d’une Tidjaniya rayonnante, alliant avec une grâce rare la fermeté du commandeur à la douceur du père spirituel. Ce texte est un humble hommage à un homme de Dieu, un océan de sagesse et une mer de compassion, dont chaque souffle est dédié à l’unification des cœurs et à l’éclat de la foi.

I. L’HÉRITAGE DU CŒUR ET LA RIGUEUR DE L’ESPRIT

Cette première partie explore les racines d’un destin exceptionnel, où la formation spirituelle se mêle à l’amour de la terre et à l’excellence des sciences divines.

A. L’HÉRITAGE ET LA FORMATION INITIALE

Né en 1932 à Tivaouane, berceau de lumière, il est le dépositaire d’une lignée de géants. Il porte en lui l’héritage de son père, Serigne Mansour Sy « Borom Daraji », et la vision de son grand-père, Seydi Hadji Malick Sy.

Son éducation, placée sous le sceau de la discipline ascendante, fut marquée par une mémorisation fulgurante du Saint Coran. Cette précocité intellectuelle annonçait déjà un destin hors du commun, forgé dans la piété la plus pure et le respect scrupuleux des préceptes islamiques.

B. L’AGRICULTEUR DE DIEU ET LE LABO DE SOLIDARITÉ

Bien au-delà de la fonction religieuse, il incarne la figure de l’homo-faber spirituel. « Agriculteur de Dieu », il a toujours prôné le retour à la terre comme moyen d’affranchissement et d’humilité.

Ses exploitations agricoles ne sont pas de simples domaines productifs, mais de véritables laboratoires de solidarité sociale.

Par le travail du sol, il enseigne que la dignité de l’homme réside dans l’effort, et les récoltes issues de cette sueur sacrée servent, depuis des décennies, à nourrir les familles les plus démunies, faisant de chaque champ une extension de la Zawiya.

C. LE MAÎTRE SOUFI ET L’ÉLOQUENCE DIVINE

Lettré émérite et maître soufi d’une profondeur abyssale, il manie la langue arabe et le wolof avec une précision chirurgicale.

Son éloquence ne cherche pas l’applaudissement, mais la réforme des âmes. Lorsqu’il cite les versets ou la poésie mystique, son discours agit comme une médecine pour la nation, apaisant les tensions sociales par la force du verbe et la clarté de sa vision théologique.

Il est celui qui parle peu, mais dont chaque mot pèse le poids d’une vérité éternelle.

D. LE SÉJOUR AU CAIRE ET LA MAÎTRISE DES SCIENCES

Son passage au Caire, en Égypte, a parachevé une formation académique déjà dense. Dans cette citadelle du savoir, il a acquis une maîtrise impeccable de la jurisprudence (Fiqh) et de la théologie (Tawhid).

Cette ouverture sur le monde arabe a fait de lui un intellectuel accompli, capable de dialoguer avec la modernité tout en restant ancré dans la tradition. Fédérateur et défenseur infatigable de la foi comme de la République, il veille sur l’équilibre de la nation sénégalaise avec la lucidité d’un sage qui connaît les complexités du monde.

II. LE GUIDE DE LA NATION ET LE BÂTISSEUR DE L’ÉTERNITÉ

Ici se dessine l’autorité du Khalife, unificateur des consciences et maître d’œuvre du sanctuaire de lumière qui couronne aujourd’hui la cité sainte.

A. L’ACCESSION AU KHALIFAT ET LE FRANC-PARLER

Intronisé le 24 septembre 2017, succédant au mystique Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, il a imprimé sa marque dès les premiers instants. Son khalifat est celui du « parler vrai ».

Réputé pour sa probité et son franc-parler légendaire, il n’hésite jamais à rappeler les fidèles et les dirigeants aux valeurs fondamentales de la Tidjaniya : l’humilité, le respect des engagements et la crainte de Dieu. Sous son autorité, Tivaouane demeure une boussole morale inébranlable.

B. L’UNIFICATEUR DES CŒURS ET LE PONT DES CONFRÉRIES

L’une des plus grandes forces de son magistère est sa capacité à transcender les clivages. Unificateur des cœurs, il entretient des liens de respect et d’affection profonde avec toutes les familles religieuses du Sénégal.

Il est le pont mystique qui unit Touba, Médina Baye, Layène et Ndiassane dans un même élan de fraternité. Pour lui, la diversité des voies soufies n’est qu’une richesse menant à un chemin unique : celui de la paix et de l’unité de la Oummah.

C. LE GARDIEN DU TEMPLE ET LA PROBITÉ INÉBRANLABLE

Longtemps porte-parole de la famille de Maodo, il est naturellement devenu le « Gardien du Temple ». Sa probité est un bouclier contre les dérives du temps. Homme de principes, il incarne une autorité naturelle qui impose le respect.

Sa gestion des affaires de la cité et ses relations avec l’État sont marquées par une dignité qui refuse tout compromis avec la vérité, garantissant ainsi la pérennité de l’héritage spirituel de la Zawiya.

D. L’ACHÈVEMENT DE LA GRANDE MOSQUÉE : LE COURONNEMENT D’UNE AMBITION SPIRITUELLE

C’est sans doute le projet de sa vie, le miroir de son ambition pour l’Islam. Sous son égide, l’achèvement de la Grande Mosquée de Tivaouane connaît une accélération historique.

Plus qu’un simple chantier architectural, c’est le couronnement d’un vœu ancestral formulé par ses prédécesseurs.

Architecte des âmes, il a su mobiliser toutes les couches de la société dans un élan de solidarité sans précédent.

Ce sanctuaire de splendeur, dont il supervise chaque détail avec une rigueur légendaire, se dresse désormais comme le symbole de la grandeur Tidjane, un havre de lumière destiné à traverser les siècles.

Pour conclure, je dirais que Serigne Babacar Sy Mansour demeure un phare brillant dans le monde, un guide éclairé qui incarne la Tidjaniya avec amour. Par la souveraineté divine et l’éveil des consciences, il nous rappelle sans cesse : « Devant Dieu, qui est Seul souverain, nul n’est fort et tous sont périssables ».

Entouré de ses fils, il pérennise une éducation basée sur l’élégance morale et une continuité parfaite de l’œuvre de ses ancêtres. Son héritage est une promesse de paix et de lumière pour les générations futures.

Puisse Allah, le Tout-Miséricordieux, accorder à notre vénéré Khalife une santé de fer et une longévité bénie.

Que le Tout-Puissant fortifie ses pas, illumine ses desseins et continue de faire de lui le rempart de stabilité pour le Sénégal et la Oummah Islamique.

Que la baraka de Seydi Hadji Malick Sy continue de couler à travers ses mains pour le bien de tous. Amine.

Me Diaraf SOW

Juriste Consultant

Président national du parti ADAE/J