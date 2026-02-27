Sénégal : Le ministère de l’Education supprime le concours d’entrée en sixième

Le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal a officialisé la suppression du concours d’entrée en classe de sixième à compter de la session 2026. La décision, actée par une directive de la Secrétairerie générale, s’inscrit dans une volonté de rendre le système éducatif plus équitable en garantissant l’accès direct au cycle moyen à tous les élèves ayant achevé le primaire.

Le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) est maintenu, mais son organisation évolue afin d’assurer une transition plus fluide entre le CM2 et le collège. Les autorités académiques sont ainsi invitées à anticiper l’arrivée massive de nouveaux collégiens, tout en renforçant les dispositifs d’accompagnement pédagogique pour sécuriser ce passage vers la scolarité obligatoire.

Avec la disparition du concours d’entrée en sixième, la sélection pour l’accès au collège laisse place à un parcours scolaire continu, conçu pour limiter les ruptures dans la trajectoire éducative des élèves. Le ministère demande aux inspecteurs d’académie de mobiliser les équipes pédagogiques et de procéder à un état des lieux précis des infrastructures afin d’évaluer la capacité d’accueil des établissements du moyen secondaire.

Parallèlement à cette réforme, l’examen du CFEE fait l’objet d’un recadrage organisationnel strict. Les nouvelles directives imposent désormais une limite de 250 candidats par centre d’examen et un ratio d’un correcteur pour 80 copies. Le ministère exige également le déploiement de chefs de centre maîtrisant les outils informatiques afin de moderniser le traitement des résultats et d’assurer la fiabilité du diplôme national.

À travers ces mesures, les autorités du Sénégal entendent poser les bases d’un système éducatif plus inclusif, capable d’accompagner la généralisation progressive de la scolarité obligatoire.