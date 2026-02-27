Jesse Jackson : Pasteur, Militant des droits civiques et Icône de la lutte contre le racisme (Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana)

Le révérend Jesse Louis Jackson, figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et dans le monde, s’est éteint le 17 février 2026 à Chicago, entouré des siens. Il laisse derrière lui un héritage exceptionnel de justice, de dignité et d’engagement en faveur des opprimés.

Né le 8 octobre 1941 à Greenville, en Caroline du Sud, sous le nom de Jesse Louis Burns, dans une Amérique encore profondément marquée par la ségrégation raciale, il est adopté à l’âge de quatorze ans par son beau-père, dont il prit le nom. En 1963, il épousa Jacqueline Lavinia Brown, son amour de jeunesse, avec laquelle il eut cinq enfants.

Dans un communiqué empreint d’émotion, sa famille a déclaré :

« Notre père était un leader au service des autres — non seulement pour notre famille, mais aussi pour les opprimés, les sans-voix et les laissés-pour-compte à travers le monde. Nous l’avons partagé avec le monde entier, et en retour, le monde est devenu une partie intégrante de notre famille élargie. »

Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l’égalité et des droits humains contribua à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité. Infatigable artisan du changement, il fit entendre la voix des marginalisés, mobilisant des millions de personnes et laissant une empreinte indélébile dans l’histoire contemporaine.

Un compagnon de route de Martin Luther King

Après avoir entrepris des études de théologie à Chicago, Jesse Jackson rejoint la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), dirigée par le Dr Martin Luther King Jr., organisation phare de la lutte non violente pour les droits civiques.

En 1965, il participe aux marches historiques de Selma à Montgomery pour le droit de vote. Martin Luther King lui confie ensuite la direction de l’opération Breadbasket à Chicago, une initiative visant à faire pression sur les entreprises afin qu’elles embauchent davantage d’Afro-Américains.

Ordonné pasteur baptiste en 1968, Jesse Jackson fut présent à Memphis le 4 avril 1968 lorsque Martin Luther King fut assassiné. Cet événement marque profondément sa vie et renforce sa détermination à poursuivre le combat pour l’égalité raciale.

Après la disparition de King, Jesse Jackson devint l’un des leaders les plus influents du mouvement des droits civiques, contribuant à consolider les acquis historiques, notamment le droit de vote et l’adoption de lois contre la discrimination raciale.

Fondateur de la Rainbow PUSH Coalition

En 1971, il fonde à Chicago l’organisation People United to Save Humanity (Operation PUSH), destinée à lutter contre les discriminations, à promouvoir l’inscription des Afro-Américains sur les listes électorales et à favoriser leur autonomie économique.

En 1984, il crée la Rainbow PUSH Coalition, qui poursuivit ces objectifs en défendant les droits des minorités, la justice sociale et l’égalité des chances. Grâce à son action, des milliers d’étudiants purent accéder à l’éducation et de nombreuses familles défavorisées bénéficièrent d’un soutien économique.

Candidat historique à la présidence des États-Unis

Dans les années 1980, Jesse Jackson devint la figure politique afro-américaine la plus influente du pays. Il se présente à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle en 1984 et en 1988. En 1984, il obtint 3,5 millions de voix, arrivant en troisième position. En 1988, il réalise une percée historique en arrivant deuxième, obtenant près de 30 % des voix. Il fut ainsi le premier Afro-Américain à s’imposer comme un candidat majeur à la présidence. Lors de la convention démocrate de 1984, il déclara :

« Mon électorat, ce sont les désespérés, les damnés, les déshérités, les méprisés. »

Son message d’unité nationale marque profondément les esprits :

« L’aile gauche et l’aile droite… il faut deux ailes pour voler. »

Ses campagnes ont contribué à élargir la plateforme du Parti démocrate et à intégrer les revendications des minorités et des plus défavorisés.

Médiateur international et artisan de paix

Jesse Jackson joue également un rôle important sur la scène internationale. En 1983, il négocie la libération d’un pilote américain détenu en Syrie. En 1990, il contribue à la libération d’otages lors de la guerre du Golfe. Envoyé spécial du président Bill Clinton, il mènea de nombreuses missions diplomatiques en Afrique, notamment au Kenya, en Zambie, au Libéria, au Cameroun en Sierra Leone et au Nigeria, œuvrant pour la paix, la démocratie et la réconciliation.

Orateur exceptionnel dans la tradition des prédicateurs afro-américains, il savait mobiliser les foules et transmettre un message d’espoir et de dignité.

Défenseur de la justice jusqu’à la fin de sa vie

Jesse Jackson fut un ardent opposant à l’apartheid en Afrique du Sud et participa au centenaire de l’African National Congress en 2012, où il souligne que la liberté politique devait s’accompagner d’une véritable égalité économique.

Il soutient la candidature de Barack Obama à la présidence en 2008. Lors de la victoire historique de ce dernier, les images de Jesse Jackson, les larmes aux yeux, ont fait le tour du monde — symbole d’un combat de plusieurs générations.

En 2017, malgré un diagnostic de la maladie de Parkinson, il continue son engagement, notamment au sein du mouvement Black Lives Matter. Il est présent aux côtés de la famille de George Floyd, appelant à la justice tout en déclarant :

« Ce sera un soulagement, pas une victoire. Continuez à garder l’espoir vivant. »

Jesse Jackson et l’Europe

En 2012, il est invité à Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Il y rappela avec force :

« Le racisme est immoral et n’est pas scientifique. »

Le 19 juillet 2021, le président Emmanuel Macron lui remet les insignes de commandeur de la Légion d’honneur, saluant son engagement exceptionnel pour la justice et les droits humains.

Distinctions

Parmi les nombreuses distinctions qu’il reçut figurent :

La Presidential Medal of Freedom, remise par Bill Clinton en 2000

Son inclusion parmi les 100 plus grands Afro-Américains en 2002

Sa reconnaissance comme l’un des leaders noirs les plus influents des États-Unis en 2006

Conclusion

La voix de Jesse Jackson s’est éteinte. Mais la conscience morale qu’il incarnait demeure. Sa vie fut un pont entre les générations. Son héritage est désormais une responsabilité collective qui exige un engagement constant de chacun d’entre nous.

In Memoriam — Un ami, un frère

Jesse Jackson était un ami, un frère.

Je me souviens avec émotion de notre rencontre à Washington, en 2019. Lorsqu’il apprit que j’étais la première femme noire élue au Parlement européen pour représenter l’Allemagne, il me dit avec chaleur :

« My sister, you did it. It’s wonderful. »

Je lui demandai alors d’adresser un message à Theodor Michael, survivant métis allemand de la période nazie, en phase terminale. Sans hésiter, il accepta. Ce geste d’une immense humanité apporta à Theodor Michael une profonde consolation avant sa disparition un mois plus tard. Je lui en serai éternellement reconnaissante d’avoir exaucé le voeu de l’un des derniers témoins de l’histoire.

En 2021, j’eus l’honneur de proposer sa candidature au Prix Sakharov du Parlement européen. Mais elle ne fut pas retenue.

Aujourd’hui, nous pleurons la disparition d’un géant moral, d’un défenseur infatigable de la justice et d’un symbole universel de dignité humaine.

Jesse Jackson s’est éteint à jamais, l’année où nous célébrons pour le centenaire du “Mois de l’histoire des Noirs ». Il rejoint la longue liste des personnalités Noires qui ont marqué le mois de février comme Frederic Douglas, né le 20 février.

Mes sincères condoléances à la famille de Jessie Jackson, et à tous ceux qui l’ont connu accompagné dans son combat et aimé.

Cher frère, tu étais pour moi un modèle et une source d’inspiration

Ton héritage continuera d’éclairer les générations futures.

Que le Tout-Puissant l’accueille au Paradis!

Repose en paix!

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Ancienne Députée au Parlement européen

Citoyenne d’honneur de la ville d‘Erlangen