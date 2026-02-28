Le régime face au défi de l’unité…le «Ndogou» alimente les murmures

Le récent « Ndogou » offert par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux députés de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) a donné lieu à des prises de parole d’une tonalité inédite. Si cette rencontre visait à raffermir les liens au sein de la majorité, les témoignages de certains députés laissent entrevoir des divergences persistantes.

L’expression publique des réserves émises par certains élus, à la suite de la rencontre au Palais de la République, introduit une variable complexe dans l’équation de la gouvernance. Au-delà du débat partisan, ces déclarations pourraient, en premier lieu, fragiliser la perception de la cohésion au sommet de l’État. Dans un système démocratique, la fluidité entre le pouvoir exécutif et sa base parlementaire est le gage d’une action publique efficace. Une dissonance trop marquée risque d’instaurer un climat d’incertitude quant à l’unité de direction du pays, alors que les défis économiques et sociaux appellent une sérénité institutionnelle absolue.

Sur le plan législatif, ces prises de position pourraient induire une forme d’inertie parlementaire. Si une partie significative de la majorité exprime des doutes sur l’orientation stratégique du Chef de l’État, l’examen des projets de loi et des réformes structurelles pourrait s’en trouver ralenti. La solidarité entre le gouvernement et les députés étant le moteur de la production législative, toute fissure dans ce contrat de confiance risque de transformer l’Assemblée nationale en un lieu de contestation interne plutôt qu’en un espace de coconstruction des politiques publiques.

Au niveau de l’opinion publique, ces déclarations risquent d’alimenter une forme de confusion citoyenne. Le peuple sénégalais, qui a accordé un mandat clair en mars 2024, aspire à voir les promesses de transformation se traduire en actes concrets. Le spectacle de tiraillements internes au sein de la coalition majoritaire pourrait détourner l’attention des véritables enjeux de développement. Lorsque le débat se déporte de l’action publique vers les coulisses des audiences présidentielles, c’est l’adhésion populaire au projet de société qui peut s’étioler par lassitude.

En outre, les sorties de certains députés après le «Ndogou» imposent au Président une pression politique constante. En tant que clé de voûte des institutions, le chef de l’État doit normalement arbitrer au-dessus des contingences de parti. Or, la remise en cause publique de ses arbitrages, notamment sur le choix de ses coalitions de soutien, l’oblige à consacrer une énergie considérable à la médiation interne. Cette gestion des sensibilités peut, à terme, entraver sa capacité à se concentrer pleinement sur les dossiers régaliens et les urgences de la nation.

Sur le plan de la discipline de parti, ces incidents soulignent la nécessité d’un cadre de dialogue institutionnalisé. L’absence d’espaces de discussion interne efficaces pousse parfois les élus à utiliser les canaux de communication publics pour faire entendre leurs griefs. Cette externalisation des débats fragilise l’autorité symbolique du Président, non pas par hostilité personnelle, mais par un manque de coordination. À défaut de mécanismes de régulation, chaque rencontre formelle au Palais risque désormais d’être scrutée et commentée de manière contre-productive.

La question de la sécurité des institutions est également en jeu. Le Président de la République incarne l’unité de la nation. Des discours tendant à dissocier sa légitimité de celle de son socle politique créent un précédent complexe. Il est essentiel que le respect dû à la fonction présidentielle demeure intangible surtout du côté de Pastef. Car c’est ce qui assure la stabilité du régime. Une érosion de l’autorité symbolique du chef de l’État, même involontaire, pourrait ouvrir la voie à des contestations plus larges de l’ordre institutionnel.

Ces tensions pourraient accélérer une recomposition politique prématurée. Si les élus persistent à exprimer une loyauté envers leur leader politique, le pouvoir exécutif pourrait être tenté de chercher de nouveaux appuis en dehors de sa famille politique initiale pour sécuriser son action. Ce scénario de reconfiguration risquerait de brouiller davantage les lignes idéologiques et de créer une instabilité permanente au sein de la majorité, compliquant la mise en œuvre du programme de rupture initialement proposé aux Sénégalais.

La préservation de l’harmonie entre le Palais de la République et le Pastef est une nécessité vitale. Pour que le Sénégal poursuive sa marche vers le progrès, il est impératif que les acteurs politiques privilégient la diplomatie interne et le respect scrupuleux des institutions. Seule une synergie retrouvée entre la vision présidentielle et l’engagement des Patriotes permettra de répondre aux attentes légitimes du pays, tout en sauvegardant le prestige de la magistrature suprême.

