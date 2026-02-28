Elle revient récupérer un carnet scolaire et tombe sur une tentative de meurtre

Les faits se sont déroulés mardi en début d’après-midi à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. Un homme a enfermé sa compagne, âgée de 36 ans, dans leur maison située au 48 rue Marceau, avant d’y mettre le feu.

La mère de famille, âgée de 36 ans, a pu être secourue grâce à l’intervention de sa fille de 11 ans, revenue à son domicile pour récupérer un carnet scolaire pour l’école. La trentenaire a été transportée à l’hôpital. Elle souffre d’intoxications par les fumées et de légères brûlures au visage et aux bras.

Ses jours ne sont pas en danger, tout comme ses deux enfants. Un des chiens du foyer est mort asphyxié, tandis que l’autre a été sauvé par des voisins. L’homme, âgé de 39 ans, a été interpellé quelques heures plus tard dans la commune en possession d’une arme de poing, mais aussi de 3 kilos de cannabis, 300 grammes de cocaïne et 2 500 euros en liquide.

Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre par conjoint.

