Un père s’endort avec sa fille…il découvre quelque chose de terrible à son réveil

Le drame s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Rieti, en Italie. Ce soir-là, un père de famille s’est endormi avec sa fille de 10 mois. A son réveil le dimanche matin, l’homme a constaté que son bébé ne respirait plus.

La fillette est transportée en urgence à l’hôpital San Camillo de Lellis de Rieti, où les médecins ont tenté de la réanimer. En vain. Face à la gravité de son état, la victime a été transférée par hélicoptère vers un hôpital à Rome où elle est décédée dimanche soir.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. La piste accidentelle est privilégiée. Pendant la nuit, l’homme se serait involontairement retourné sur le corps de sa fille, la comprimant sans s’en rendre compte.

Source : F D