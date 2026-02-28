Saint-Louis : Le gouverneur clarifie la polémique sur la frontière avec la Mauritanie

La diffusion de vidéos et de messages vocaux sur les réseaux sociaux a récemment alimenté des inquiétudes concernant un supposé empiètement territorial dans la région de Saint-Louis. Face à ces rumeurs, le gouverneur Al Hassan Sall a pris la parole pour apporter des précisions.

Selon ces contenus, la République islamique de Mauritanie aurait entrepris la construction d’un poste de contrôle près du quartier de Goxu Mbathie, sur une zone que certains affirment appartenir au Sénégal.

Interpellé sur la question, le gouverneur a sollicité l’expertise de la Commission nationale de Gestion des Frontières. Après une inspection conjointe sur le site, la Commission a confirmé que le projet se situe bel et bien en territoire mauritanien, conformément au tracé officiel de la frontière. Une carte officielle, matérialisant cette délimitation, a été remise au gouverneur et présentée aux représentants des populations locales.

Lors d’une rencontre avec ces derniers, Al Hassan Sall a invité les habitants à relayer l’information afin de dissiper les malentendus. Il a également appelé à la retenue, exhortant les populations à éviter toute action hostile ou toute ingérence dans un projet relevant d’un État voisin.

Le gouverneur a enfin assuré que l’administration reste disponible pour écouter et traiter, dans un cadre approprié, toute préoccupation légitime des citoyens.