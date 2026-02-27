Salaires des enseignants : L’UE-SBNB dénonce des « ponctions massives et arbitraires »

L’Union des Enseignants de Sénégal Bi Nu Bokk (UE-SBNB) est montée au créneau pour dénoncer ce qu’elle qualifie de « ponctions massives et arbitraires » sur les salaires d’enseignants ayant observé un mot d’ordre de grève. Dans un communiqué publié à Dakar, le syndicat évoque des retenues comprises entre 50 000 et plus de 200 000 FCFA, représentant parfois entre 30 % et 60 % du salaire mensuel. Selon l’organisation, des milliers d’enseignants seraient concernés à travers le territoire national, une situation qui plongerait de nombreuses familles dans la précarité, dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie.

L’UE-SBNB dresse un tableau sombre de la conjoncture nationale, estimant que le pays traverse « une période de graves turbulences » depuis l’arrivée au pouvoir du parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Le syndicat considère que les retenues salariales ont été décidées « sans dialogue sincère ni volonté d’apaisement » et y voit une « logique de punition collective » à l’encontre des enseignants.

Le communiqué revient également sur les tensions enregistrées dans l’espace universitaire ces derniers mois. L’UE-SBNB évoque notamment la « violation des franchises universitaires » et la répression contre des étudiants, faisant référence à la mort de Abdoulaye Bâ. Le syndicat dit s’incliner devant la mémoire de l’étudiant et présente ses condoléances à sa famille ainsi qu’à la communauté universitaire, estimant que « rien ne saurait justifier la violence, encore moins dans les temples du savoir ».

Au-delà des ponctions salariales, l’UE-SBNB pointe plusieurs problèmes structurels, tels que les retards dans le paiement des bourses, les lenteurs administratives liées aux avancements et reclassements, le déficit d’enseignants dans certaines académies et des revendications salariales jugées légitimes. L’organisation appelle les enseignants, de l’élémentaire au supérieur, à faire preuve de « détermination et de solidarité » et à rester unis pour obtenir la satisfaction de leur plateforme revendicative.

L’organisation exige notamment l’arrêt immédiat des ponctions jugées arbitraires, l’ouverture de négociations « sérieuses », le paiement diligent des bourses, ainsi que des solutions concrètes aux doléances des enseignants et des agents de la santé. Elle demande également le respect des libertés syndicales.

Le syndicat salue par ailleurs la prise de position du président Barthélémy Dias, dont il juge la sortie « courageuse et responsable ». En conclusion, l’UE-SBNB appelle au « retour des valeurs républicaines, de la justice sociale et du respect des corps intermédiaires », estimant que « le Sénégal mérite un État responsable, juste et à l’écoute ».