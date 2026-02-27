Assemblée : Maïmouna Bousso tire sur Moussa Bocar Thiam

La riposte n’a pas tardé. À la suite des déclarations du député Barane Fofana, membre du groupe parlementaire Takku Wallu, Maïmouna Bousso a vivement contre-attaqué, accusant l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam d’avoir fui ses responsabilités. Les deux parlementaires sont intervenus en plénière à l’Assemblée pour les besoins de l’examen du projet de résolution portant mise en accusation de l’ancien ministre.

« Moussa Bocar s’est déclaré coupable lui-même. Ce n’est pas pour rien qu’il a fui », a-t-elle affirmé. Selon elle, toute personne qui se dit « blanche comme neige » doit répondre devant la justice de son pays au lieu de s’exiler. « Si on se dit innocent, on se présente devant la justice. On ne quitte pas le pays », a-t-elle insisté, ajoutant que l’ancien ministre ne serait « pas le seul dans cette fuite ».

Maïmouna Bousso assume la fermeté de la ligne judiciaire. « Les voleurs sont poursuivis. Ils sont libres d’apporter la preuve de leur innocence », a-t-elle martelé, rappelant que la justice offre à chacun la possibilité de se défendre. Elle a également souligné l’exigence morale attachée à la fonction ministérielle : « Quand on vous fait l’honneur de vous nommer ministre, vous devez être juste dans votre démarche ».

Répondant directement à Barane Fofana, qui évoquait une supposée stigmatisation de Matam, présentée comme bastion de l’ancien président Macky Sall, Maïmouna Bousso a dénoncé une tentative d’ethnicisation du dossier. « Vous n’appartenez plus à Matam. Vous n’êtes pas plus Halpulaar que nous. Le Sénégal est un et indivisible », a-t-elle lancé, appelant à mettre fin à toute lecture communautaire ou régionaliste des procédures judiciaires en cours. Pour elle, « la victimisation doit prendre fin », estimant que la justice doit suivre son cours sans pression politique ni instrumentalisation identitaire.

Avec Seneweb