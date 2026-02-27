Les enseignants de la République des Valeurs dénoncent des ponctions « brutales » sur les salaires

La Coordination Nationale des Enseignants de la République des Valeurs (CNERV) a élevé la voix contre ce qu’elle qualifie de « violence institutionnelle ». Dans un communiqué publié cette semaine, elle accuse les autorités d’avoir transformé la fiche de paie des enseignants en « arme », en procédant à des retenues inédites et injustifiées sur leurs salaires.

Selon la CNERV, ces prélèvements ont été effectués sans préavis ni explication, plongeant de nombreuses familles dans l’angoisse. « Ce ne sont pas de simples lignes comptables, mais des loyers qui ne seront pas payés, des ordonnances qui resteront au comptoir », souligne le texte. Pour les enseignants, il s’agit d’une décision politique « brutale, assumée et inacceptable ».

La coordination rappelle que ceux qui sont aujourd’hui sanctionnés sont les mêmes qui ont rouvert des classes dans des conditions précaires, parfois sans électricité, et qui ont contribué au changement démocratique ayant porté les autorités actuelles au pouvoir. « Voici leur récompense : la ponction. Voici leur reconnaissance : le silence », dénonce le communiqué, qui accuse le gouvernement d’ériger le mépris en méthode.

Face à cette situation, la CNERV exige : la restitution intégrale des sommes prélevées et l’ouverture d’un dialogue « sincère, respectueux et équilibré » avec les représentants syndicaux. « Les enseignants ne sont pas des adversaires. Qu’on cesse de les traiter comme tels », insiste la coordination, avertissant que toucher à la survie des enseignants revient à « jouer avec l’équilibre social du pays ».

La CNERV prévient que le gouvernement portera l’entière responsabilité des conséquences sociales, scolaires et politiques d’une telle « provocation ». Elle rappelle que l’émergence d’une Nation ne peut se construire « en affamant ceux qui en forment l’esprit » ni en « trahissant ceux qui éduquent le peuple ».

Debout et résolue, la coordination affirme qu’elle ne pliera pas face à ce qu’elle considère comme une atteinte à la dignité et aux droits des enseignants.