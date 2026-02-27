Supporters condamnés au Maroc : Boubacar Seye salue la démarche du Premier ministre

Le chercheur et consultant en migrations internationales, président d’Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, a réagi à la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko appelant à une grâce royale en faveur des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Pour lui, cette initiative s’inscrit dans « le registre sacré de la responsabilité et de l’honneur national ».

Selon Boubacar Seye, entre deux nations liées par l’histoire et la fraternité, un geste d’apaisement est possible et souhaitable. « Il est temps que l’humanité, la diplomatie et la dignité prennent le dessus. La justice peut suivre son cours mais la clémence est une grandeur d’État », affirme-t-il.

Le président d’Horizon Sans Frontières considère que l’appel du Premier ministre est à la fois humain, diplomatique et patriotique. Il souligne que cette démarche place la protection des compatriotes au cœur de l’action publique, sans remettre en cause le respect dû aux institutions judiciaires marocaines.

Dans un contexte marqué par l’émotion et la tension, il estime que la voie de la sagesse, du dialogue et de la coopération bilatérale doit primer. Une grâce royale constituerait, selon lui, un geste d’apaisement fort, à la hauteur des relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et le Maroc.

Boubacar Seye rappelle que la clémence est une valeur cardinale dans les traditions juridiques et spirituelles des deux pays. Il insiste sur le fait que le Sénégal ne peut détourner le regard lorsque 18 de ses citoyens sont privés de liberté à l’étranger.

Il encourage le Premier ministre à mandater rapidement une délégation officielle de haut niveau afin de solliciter, dans un esprit de dialogue et de respect mutuel, une grâce royale pour les supporters. « C’est une question de responsabilité et d’honneur national », conclut Boubacar Seye, qui appelle à un geste fort pour préserver la dignité et l’unité entre les deux nations.