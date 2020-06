Adama Gaye exige la libération de Assane Diouf et Karim Xrum Xax

Adama Gaye exige la libération de Assane Diouf et de Karim Gueye dit Karim Xrum Xax

Si Abdou Karim Gueye (NDLR : communément appelé Karim Xrum Xax), gravement malade, meurt en prison, Macky SALL et ses forces illégitimes de répression ne seront pas les seuls coupables. Les sénégalais qui auront laissé se faire cet assassinat auront sa mort sur leurs consciences.

De Assane Diouf, on peut dire ce qu’on veut, mais nul ne peut lui dénier sa liberté d’expression selon ses propres termes. Et l’intrusion matinale en son domicile par des forces de terreur est justiciable de la cour pénale internationale. Je me demande ce qu’en pensent ses voisins de quartier où il a été un aîné exemplaire de sociabilité pour les jeunes et de citoyen décent auprès des vieux qui y habitent.

Chers compatriotes, la détention de Assane Diouf est un abus de droit.

Ce matin, ce vendredi, je prie pour ces deux prisonniers politiques en plus de dénoncer vigoureusement le régime de non-droit qui les maintient en prison.

Libérez les !

Macky Sall, nous te tenons responsable de tout ce qui leur adviendra…

Adama Gaye, journaliste