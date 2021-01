Adama Gaye : « Libérez Boubacar Seye et rendez compte »

Union Européenne (UE), vos sous, donnés au titre de la coopération sur la migration, sont détournés par Macky SALL et les siens. Osez-vous vous taire ? J’interpelle publiquement la présidente de la commission de l’UE pour savoir si son organisation tolère, encourage, la corruption et le détournement des deniers publics des contribuables Européens ou non ? Face à l’arrestation illégale du whistleblower Boubacar Seye, votre responsabilité et votre réputation sont engagées.

Agissez now ou nous faisons escalader ce sujet brûlant auprès de l’opinion publique Européenne.

Plus que la libération de Seye, ce sont des sanctions et l’exposition des détourneurs, à quelque niveau qu’ils se trouvent, que nous attendons.

Ambassades Européennes, vous êtes pareillement sommées d’agir now !

Notre patience est mince !

Adama Gaye

Ps: Nous attendons aussi que l’ONU fasse toute la lumière sur les détournements industriels au Programme d’urgence pour le détournement complet (Pudc, le mal-nommé programme d’urgence pour le développement communautaire /dossiers disponibles).