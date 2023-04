Adama Gaye sur les arrestations de journalistes : « Ce que nous vivons ne peut continuer »

Silence, on emprisonne…Par Adama Gaye

Revenons sur terre. Jamais l’histoire postcoloniale du Sénégal n’a connu pareille rupture des libertés et des équilibres ethniques.

La garde à vue depuis hier du journaliste Babacar Touré est venue confirmer une inquiétante tendance, qui a vu des centaines de Sénégalais et Sénégalaises, dont une femme en état de grossesse avancé et une autre retenue depuis plus de dix mois derrière les barreaux, simplement parce qu’un pouvoir devenu aveugle et autocratique veut museler les libertés.

Dans ce pays où la liberté d’expression semblait acquise de longue date, il est désormais dangereux de l’ouvrir. Suicidaire en particulier d’avoir un penchant politique en faveur de quelque camp opposé au régime en place. A la moindre incartade verbale, c’est la lettre de cachet d’un Procureur de la République, plus au service d’un homme connu pour son mépris des règles constitutionnelles sur les droits humains.

La machine s’est plus qu’emballée, elle est folle. A tour de bras, policiers, autres agents de sécurité, débridés, juges pressés de condamner, ou nervis, puissamment mais illégalement armés, s’en donnent à cœur-joie. C’est une situation incontrôlable qui en découle avec maintenant des centaines de détenu.e.s dans des geôles bondées d’où les normes minimales requises par la loi se sont évadées. Le projet est de faire peur, d’humilier, de casser de l’opposant ou de faire taire toute voix mal-pensante. Le Sénégal s’enlise dans des sables mouvants d’une démocrature irrespirable.

Ce que nous vivons ne peut continuer. Il est donc plus que grand temps non seulement de s’y opposer mais de le dire fermement à haute voix, en particulier de la part des personnes morales et physiques qui sont attendues sur ce terrain de la lutte pour restreindre les dérives de la bête immonde.

Les guides religieux sont les premiers à être interpellés. Pourquoi leur lourd silence face à l’inacceptable? Ont-ils plus peur d’un simple individu, peu importe qu’il soit nanti du pouvoir d’Etat, quoi que mal acquis en 2019 par la fraude ? Oublient-ils que leur devoir vis-à-vis du Seigneur leur enjoint de prendre position contre l’injustice?

Quid de la presse? Naguère considérée comme le 4ème pouvoir, elle n’est plus au Sénégal que la roue de….secours du pouvoir assassin des libertés. On en rit jaune à force de la voir se dérober pour dériver vers des sujets moins importants pour se donner bonne contenance, en n’élevant la voix que sur des questions secondaires. Que le journaliste Pape Ndiaye, du Groupe Walf, soit en taule depuis on-ne-sait plus combien de temps ne semble pas secouer le mandarinat des instances faîtières médiatiques. Babacar Touré sait ce qui l’attend: on lui a déjà taillé sur mesure, pour qu’il n’en échappe pas, une liste d’accusations suffisamment large pour s’assurer qu’il se retrouvera, à tous les coups, en prison, pour le punir de sa témérité professionnelle. Le très poli Moustapha Diop de Walf, convoqué, aujourd’hui, n’est pas non plus logé à une bonne enseigne. Sauf miracle, on lui imposera la logique de la peur et s’il s’en sort ce ne sera pas sans une épée de Damoclès sur sa tête pour le faire taire ou pour empêcher sa liberté éditoriale de s’exercer sur les enjeux politiques du moment.

Les militants de la liberté qui sont derrière les barreaux comptent aussi le professeur Cheikh Oumar Diagne mais surtout des inconnu.e.s dont le seul tort est d’avoir pris parti pour des sensibilités qui ne sont pas celles du parti au pouvoir, comme le leur accorde pourtant la Constitution.

La conspiration du silence est si lourde, une chape de plomb, qu’elle donne l’air d’un pays tétanisé par la psychose de tomber sous les serres d’un régime dont la mission n’est plus de de le servir ni de le développer mais l’empêcher de le gêner dans la mise en œuvre de ses méfaits…

Toute cette volonté de museler les libertés n’a, en effet, qu’un seul but: permettre à un pouvoir aujourd’hui totalement impopulaire de dérouler son plan machiavélique d’asphyxier la nation en la dépouillant au profit d’une minorité, constituée d’une bande de pilleurs, assassins, voleurs et faussaires. La touche ethniciste qui s’y impose est encore plus inquiétante, parce qu’elle menace la fabrique de la nation.

Or, de tout cela, ce pouvoir ne veut pas qu’on en parler. Comme si un patient devant son Docteur lui imposait de ne pas lui dire le vrai diagnostic qui le concerne…

Le Sénégal, à l’arrivée, se trouve gravement menacé d’une perceptible implosion.

Le monde entier sait qui en est la cause: Macky Sall…Il est tellement décidé à réaliser son objectif de destruction nationale qu’il ne lésine même plus sur les choix des pires individus pour les poster, les reclasser (Diouf-Sarr) ou les conforter dans leurs crimes en les installant au cœur d’une machinerie d’écrasement des aspirations légitimes du peuple Sénégalais à la liberté, à la démocratie, à l’équilibre ethnique, à la pratique saine de la religion, à la solidarité.

L’heure est grave.

Adama Gaye est un exilé politique