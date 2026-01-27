Adieu Halima Gadji…le courage derrière la lumière

Le cinéma sénégalais est en deuil après la disparition de Halima Gadji, actrice et mannequin de renom, décédée le lundi 26 janvier 2026 à l’âge de 37 ans, des suites d’un malaise survenu en France. Sa mort soudaine a suscité une vive émotion au Sénégal et au-delà, tant son parcours artistique et humain avait profondément marqué son époque.

Révélée au grand public par la série à succès Maîtresse d’un homme marié, Halima Gadji s’est imposée par une interprétation intense et assumée. Cette production, largement suivie, abordait sans détour des thèmes sensibles tels que la condition féminine, la santé mentale et les violences conjugales, contribuant à inscrire l’actrice au cœur des débats sociaux contemporains.

Avant ce rôle emblématique, elle s’était illustrée dans plusieurs productions audiovisuelles, notamment Tundu Wundu et Sakho & Mangane, ainsi que sur les planches de théâtre. Mannequin, consultante mode et entrepreneuse, Halima Gadji défendait une vision engagée de l’art, tournée vers la valorisation de la culture sénégalaise.

Son ascension artistique s’est construite malgré un bégaiement longtemps perçu comme un frein. Par le travail et la persévérance, elle a transformé cette fragilité en force, s’imposant dans un milieu exigeant où la maîtrise de la parole est centrale. Un parcours qui restera une source d’inspiration pour de nombreux jeunes.

Derrière la notoriété et l’exposition médiatique, l’actrice menait un combat personnel contre la dépression. Elle avait choisi d’en parler ouvertement, brisant un tabou encore tenace autour de la santé mentale. Cette parole sincère visait à alerter et à encourager la recherche d’aide face à la souffrance psychologique.

La disparition d’Halima Gadji laisse un vide considérable dans le paysage culturel sénégalais. Elle laisse aussi un héritage durable, fait de talent, de résilience et de vérité, rappelant que la réussite ne protège pas des blessures invisibles et que l’écoute et l’humanité restent essentielles.

La rédaction de Xibaaru présente ses condoléances à sa famille et au monde du cinéma.