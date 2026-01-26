COJER : Abdoulaye Diagne remercie Macky Sall et appelle la jeunesse à l’unité et à l’engagement

Le nouveau coordonnateur de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER), Abdoulaye Diagne, a exprimé sa profonde gratitude à Macky Sall, président de l’Alliance Pour la République (APR), pour la confiance placée en sa personne à travers cette nomination stratégique au sein du parti.

Dans un communiqué rendu public, Abdoulaye Diagne a salué « une marque de considération » qui l’honore et renforce, selon ses termes, son sens des responsabilités et son engagement au service des idéaux de l’APR. Il a tenu à renouveler sa reconnaissance et à réaffirmer sa loyauté constante envers le président du parti et le projet politique qu’il incarne.

Au-delà des remerciements, le nouveau coordonnateur de la COJER a lancé un appel solennel à l’endroit de la jeunesse sénégalaise, en particulier aux jeunes républicains, les invitant à rejoindre massivement la structure de jeunesse du parti. Abdoulaye Diagne ambitionne de bâtir une COJER « forte, dynamique, efficace et combative », portée par des valeurs d’inclusion, de démocratie interne et d’engagement responsable.

Pour lui, l’avenir de l’Alliance Pour la République, tout comme celui du Sénégal, repose sur une jeunesse unie, consciente des enjeux et pleinement actrice du changement. Un message qui s’inscrit dans une dynamique de mobilisation et de relance de l’action politique des jeunes au sein du parti présidentiel.