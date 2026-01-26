«La loi sur l’accès à l’information apparaît comme un leurre» (Babacar Ba)

La loi sur l’accès à l’information serait-elle un leurre ? C’est la question que soulève le président du Forum du justiciable dans un tweet adressé au Premier ministre, après que plusieurs interpellations envoyées à la primature sont restées sans réponse.

Dans son message, repris par nos confrères de Seneweb, Babacar Ba interpelle directement le chef du gouvernement : « La loi sur l’accès à l’information apparaît comme un leurre. Monsieur le Premier ministre, au cas où vous l’ignoreriez, nos demandes de renseignements adressées à la primature sont demeurées sans réponse. »