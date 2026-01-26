Le Maroc déroule le tapis rouge au PM Ousmane Sonko

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé à Rabat dans la matinée de ce lundi 26 janvier 2026, dans le cadre d’une visite officielle au Royaume du Maroc. Ce déplacement de haut niveau intervient à l’occasion de la 15ᵉ session de la Commission mixte supérieure de coopération maroco-sénégalaise, rendez-vous stratégique destiné à consolider et approfondir les relations bilatérales entre les deux pays.

À son arrivée à l’aéroport international Rabat-Salé, peu avant 8 heures (GMT+1), le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son homologue marocain, Aziz Akhannouch, entouré de plusieurs membres du gouvernement du Royaume. Un accueil chaleureux et solennel, illustrant l’importance accordée par les autorités marocaines à cette visite officielle.

Ousmane Sonko est accompagné d’une délégation ministérielle particulièrement étoffée, comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l’Industrie et du Commerce, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire. Cette forte mobilisation gouvernementale témoigne du caractère stratégique de cette mission diplomatique.

La visite du Premier ministre sénégalais s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations historiques et stratégiques entre le Sénégal et le Maroc. Depuis plusieurs décennies, les deux pays entretiennent un partenariat solide fondé sur la confiance politique, la coopération économique et une convergence de vues sur les grands enjeux régionaux et internationaux.

La coopération maroco-sénégalaise couvre un large éventail de secteurs clés, notamment l’économie et les finances, l’enseignement supérieur et la formation, la santé, la défense et la sécurité, l’agriculture et la pêche maritime, l’énergie et les mines, ainsi que la justice et la coopération institutionnelle.

Cette visite est marquée par de forts gestes symboliques. Le roi Mohammed VI auait même offert un déjeuner royal en l’honneur du Premier ministre Ousmane Sonko et de la délégation gouvernementale sénégalaise. Un geste hautement symbolique, interprété comme une marque de considération et de respect envers les autorités sénégalaises.

À travers cette visite et les gestes qui l’ont accompagnée, Rabat et Dakar réaffirment leur volonté commune de maintenir des relations fondées sur le dialogue, le respect mutuel et la solidarité, confirmant que le Sénégal et le Maroc demeurent, au-delà de toute circonstance, des pays frères unis par l’histoire et l’avenir.