Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 : Dakar pose les jalons d’un agenda mondial ambitieux

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), la cérémonie d’ouverture de la Réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi. Cette rencontre internationale constitue une étape majeure dans la construction d’un agenda mondial renouvelé autour de l’eau, érigée en priorité stratégique pour le développement durable et la stabilité des sociétés.

Devant un large auditoire composé de membres du gouvernement, de diplomates, de représentants d’organisations internationales, de partenaires techniques et financiers ainsi que d’acteurs de la société civile, le Président a souligné que l’eau ne saurait être considérée comme un simple enjeu sectoriel. Elle est, a-t-il affirmé, un pilier fondamental de la dignité humaine, de la santé publique, de la cohésion sociale et de la prospérité partagée des nations.

Dans son allocution, le Chef de l’État a dressé un constat préoccupant de la situation mondiale. Plus de 2,2 milliards de personnes demeurent privées d’un accès à une eau potable sûre, près de 3,5 milliards ne disposent pas de services d’assainissement adéquats, tandis qu’environ 4 milliards de personnes subissent chaque année une pénurie d’eau sévère pendant au moins un mois. Une réalité qui frappe avec une acuité particulière le continent africain, où près de 40 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et plus de 70 % reste privée de services d’assainissement de base.

Pour le Président, cette situation est moralement inacceptable et engage la responsabilité collective de la communauté internationale. Les crises de l’eau, a-t-il rappelé, nourrissent les crises alimentaires, fragilisent les économies, provoquent des déplacements de populations et exacerbent les tensions sociales et politiques. Cette vulnérabilité est aggravée par le dérèglement climatique, qui perturbe profondément le cycle de l’eau à travers des sécheresses plus fréquentes, des inondations dévastatrices, la fonte des glaces et l’élévation du niveau des mers.

Insistant sur le lien intrinsèque entre l’eau et le climat, le Chef de l’État a mis en garde contre le coût exorbitant de l’inaction, qui se mesure en vies humaines perdues, en opportunités de développement compromises et en risques accrus pour la paix. À ses yeux, investir dans l’eau revient à investir dans la résilience climatique, la prévention des conflits et la stabilité mondiale, appelant ainsi à maintenir la problématique de l’eau au cœur de l’agenda climatique et multilatéral.

À quatre ans de l’échéance de l’Agenda 2030, le Président en titre a reconnu que l’Objectif de développement durable n°6, consacré à l’eau et à l’assainissement, demeure loin d’être atteint, malgré des progrès encourageants sur certains indicateurs. Il a néanmoins souligné que l’Afrique, bien que fortement exposée aux chocs hydriques et climatiques, reste porteuse de solutions, d’innovations et de savoirs endogènes, notamment grâce à sa jeunesse et à la richesse de ses ressources.

Il s’est, à cet égard, félicité de la décision de l’Union africaine de proclamer l’année 2026 « Année de l’Eau en Afrique », en cohérence avec l’adoption prochaine d’une nouvelle Vision africaine de l’Eau, pilotée par le Conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW), actuellement présidé par le Sénégal. Une orientation stratégique alignée sur l’Agenda 2063 et l’objectif de sécurité hydrique du continent.

Le Président a également mis en avant l’engagement précoce du Sénégal en faveur de l’hydro-diplomatie, soulignant que la co-organisation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 avec les Émirats arabes unis s’inscrit dans une volonté de faire de l’eau une source de paix et de développement plutôt qu’un facteur de conflit. Il a salué la qualité du partenariat avec la partie émiratie, fondé sur la confiance, le dialogue et une vision commune du multilatéralisme.

Selon lui, la Conférence d’Abu Dhabi devra marquer un tournant décisif, en produisant des engagements concrets, mesurables et suivis dans le temps, une meilleure coordination des initiatives internationales et une mobilisation accrue des financements, notamment concessionnels, afin de soutenir les investissements nécessaires dans les infrastructures hydrauliques. Il a rappelé que ces investissements, bien que coûteux, offrent des retombées considérables en matière d’emplois, de croissance inclusive, de réduction des risques climatiques et de stabilité sociale.

Enfin, le Chef de l’État a plaidé pour une approche inclusive, plaçant les communautés locales, les peuples autochtones, les jeunes et les femmes au cœur des solutions. Il a appelé à un dialogue fécond entre la science moderne et les savoirs traditionnels, estimant qu’aucune transformation durable ne peut se faire sans l’implication directe des populations.