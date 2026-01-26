Macky Sall à la Conférence mondiale sur le marché du travail

L’ancien Président du Sénégal, Macky Sall, a participé à la 3ème édition de la conférence mondiale sur le marché du travail qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, les 26 et 27 janvier 2026.

Cette conférence, organisée sous le thème « Le futur en progrès », a réuni des chefs d’entreprises, des experts du marché du travail et des représentants d’organisations internationales pour façonner l’avenir du travail.

Dans un message publié sur X anciennement Twitter, Macky Sall s’est réjoui d’animer un panel sur la thématique « Cliquer sans réfléchir : la fin de l’expertise » lors de cette conférence.

Il a également remercié les autorités saoudiennes pour leur invitation et a salué le Président de la Banque islamique de développement (BID) pour avoir mentionné le projet de Train express régional (TER) comme un projet structurant à impact majeur sur le développement du Sénégal.