Sonko au Maroc : « Deux peuples frères peuvent traverser l’intensité sans se diviser »

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a effectué une visite officielle au Maroc à l’occasion de la 15ᵉ session de la commission mixte sénégalo-marocaine. Ce déplacement intervient dans un climat marqué par les débats persistants autour de la finale de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des nations. Loin de se limiter à un geste d’apaisement, le chef du gouvernement a présenté son voyage comme une étape de « confirmation, de dépassement et de refondation » des relations entre Dakar et Rabat, qu’il décrit comme celles de deux nations « qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble ».

Évoquant les tensions observées lors de récentes compétitions sportives, Ousmane Sonko a adopté une posture à la fois ferme et nuancée. Selon lui, « le sport n’a pas séparé deux peuples, il a simplement mis à l’épreuve la force de leurs liens ». Les incidents, qualifiés d’« excès émotionnels », doivent être compris comme des manifestations de passion et non comme des ruptures politiques ou culturelles. Le Premier ministre a insisté sur le caractère secondaire du sport face à la profondeur des relations bilatérales, rappelant que celles-ci ne sauraient être réduites à des rivalités de terrain.

Dans son discours, Ousmane Sonko a mis en avant l’ancienneté et la richesse des échanges entre le Sénégal et le Maroc : circulation des savoirs, des confréries religieuses, des étudiants et des entrepreneurs. Il a souligné que la confiance politique entre les deux pays s’est construite au fil du temps, au-delà des alternances et des conjonctures, et qu’elle repose sur une histoire partagée qui résiste aux aléas.

Pour le Premier ministre, l’importance de cette visite réside dans la capacité des deux États à ne pas laisser les émotions dicter le sens de leur relation. « Deux peuples frères peuvent traverser l’intensité sans se diviser », a-t-il affirmé, insistant sur la solidité de l’amitié sénégalo-marocaine.

Ousmane Sonko a enfin esquissé les perspectives de cette 15ᵉ session de la commission mixte, appelant à bâtir un avenir commun « plus dense, plus structuré et plus ambitieux ». Les travaux devraient permettre de consolider les partenariats économiques, culturels et politiques, dans un esprit de fraternité et de projection vers l’avenir.