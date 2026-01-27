Une femme retrouvée éviscérée dans la rue…le suspect venait de sortir de prison

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi à Colomiers, une banlieue de Toulouse.

Vers 5 heures du matin, un homme sous l’emprise de l’alcool s’est emparé d’un couteau et a poignardé sa compagne à plusieurs reprises au ventre.

Grièvement blessée, la victime a réussi à s’échapper du domicile conjugal et à tambouriner chez sa voisine.

Son compagnon, complètement ivre, la poursuivait.

Les policiers de la BAC, arrivés sur les lieux, ont découvert la jeune femme éviscérée. Le suspect se trouvait à proximité.

La mère de famille a été transportée dans un état critique à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

L’homme, âgé de 37 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

L’agresseur était déjà connu des services de police. Il venait tout juste de sortir de prison après une condamnation pour violences conjugales, sur la même victime.

Source : F D