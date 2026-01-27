Une infirmière de 48 ans tuée de 7 coups de couteau…son meurtrier condamné à 28 ans

Pascal Rivière a comparu devant la Cour d’Assises de la Sarthe pour le meurtre de son ex-compagne.

Le corps sans vie de Nelly Ferron avait été retrouvé le 3 mars 2023 dans sa petite maison au lieudit La Maria, à Coulans-sur-Gée.

Cette infirmière de 48 ans avait été tuée de sept coups de couteau.

Très rapidement, les soupçons s’étaient portés sur son ex-conjoint Pascal Rivière.

Selon l’avocate générale, ce surveillant pénitentiaire n’aurait pas supporté que Nelly Ferron puisse refaire sa vie. Elle a décrit un homme « manipulateur », « possessif » et « narcissique ».

A la barre, Pascal Rivière a reconnu avoir donné la mort, mais pas de manière préméditée. « Je regrette… Je ne suis pas l’homme que vous décrivez » a-t-il affirmé, dans un dernier sanglot.

La victime était maman de deux enfants. L’homme de 54 ans a été condamné lundi à 28 ans de réclusion criminelle.

Source : F D