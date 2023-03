Adji Sarr : « Les médecins refusent de me consulter »

Adji Sarr narre les tracasseries et autres négligences dont elle fait l’objet quotidiennement. L’ex-masseuse, qui accuse Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort, s’en prend aux médecins qui, dit-elle la fuient comme une malpropre. « (…)Même à chaque fois que je me rends dans un hôpital pour me soigner, les médecins refusent de me consulter. Ils me fuient comme un malpropre. Cette situation ne peut plus continuer. Un jour, je me suis rendue dans un hôpital de la place, le docteur m’a négligée. Il avait mal fait la perfusion. A un certain moment, le sang remontait sur la perfusion. Finalement, j’ai quitté les lieux sans être soignée. J’ai des images de ça. J’ai traversé beaucoup de choses. Tout cela, je l’ai dans ma tête », a-t-elle déclaré dans un entretien avec L’Observateur.