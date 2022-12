Affaire 1000 milliards : Marème Faye et sa famille soupçonnent leur plus grand ennemi

La bataille autour de Macky Sall reprend de plus belle. Depuis la publication au forceps du rapport de la Cour des comptes par les membres de ladite institution qui, pour la première fois, n’ont pas avisé le président de la République avant de le rendre public, c’est le branle-bas de combat dans la famille de la Première Dame, Marème Faye, qui se sent visée particulièrement avec l’acharnement sur Mansour Faye et son ministère. La famille de la Première Dame soupçonne un ennemi bien connu de la famille qui profite de la moindre occasion pour la détruire.

C’est connu entre Marème Faye, l’épouse du Chef de l’Etat et Aliou Sall, le frère de ce dernier, ça n’a jamais été le parfait amour. Entre les deux, il n’a jamais eu la parfaite harmonie. Et c’est la bonne guerre. Marième Faye et les membres de sa famille soupçonnent ni plus ni moins Aliou Sall d’être la personne qui est derrière toute une campagne contre Mansour Faye, cité nommément dans le rapport de la Cour des comptes, à propos de la gestion des fonds de secours liés à l’aide des populations démunies ainsi que les secteurs d’activité impactés par la Covid-19…

Plus de 1000 milliards FCFA avaient été dégagés pour alimenter ce fonds, les financements venant de partout, et aujourd’hui c’est la polémique autour de la destination de tout cet argent. Le rapport de la Cour des comptes fait la lumière sur les détournements effectués autour de ce fonds. L’on accuse nommément Mansour Faye ainsi que d’autres membres du gouvernement et des personnalités de l’Etat d’avoir mal géré ce fonds. Depuis la publication de ce rapport de la Cour des comptes, c’est toute la République qui est sens dessus, sens dessous.

Les Sénégalais attendent que toutes les personnalités citées dans le rapport soient punies. Et, il ne saurait y avoir d’exception. Actuellement, au sein de la belle famille du Chef de l’Etat, l’on tend à rechercher s’il n’y a pas des personnes qui seraient derrière toute cette campagne de ce rapport de la Cour des comptes. Et Aliou Sall, c’est connu, il n’a jamais été en odeur de sainteté avec la Première Dame, est soupçonné derrière toute cette campagne.

Pourquoi ne pas l’accuser directement d’avoir directement rédigé ce rapport de la Cour des comptes, pendant qu’on y est ? En tout cas, ce rapport met à nu le conflit qui a toujours existé au sein de la famille présidentielle. Entre Marème Faye et des membres de la famille de son époux, le Chef de l’Etat, c’est le désamour. Cela a toujours été le cas. Et au sein de la belle famille du Chef de l’Etat, on saisit de cela pour tenter d’orienter le débat ailleurs, en désignant du doigt Aliou Sall d’avoir manigancé toute une campagne contre Mansour Faye.

Alors que ce dernier est cité nommément dans le rapport de la Cour des comptes, Adama Gaye vient même faire la lumière, à travers un post publié sur sa page Facebook hier. Adama Gaye soutient ainsi : « La vraie affaire dans l’affaire pourrait donc être la querelle de famille qui en suinte. Et si ce bordel n’était qu’un prétexte pour sacrifier Mansour et sa sœur… ? Les Sérères du clan Marème Faye ont creusé leurs tranchées. Général Mansour Faye mène la charge contre ses beaux-frères pulaars. Se dessine un scénario politique qui… »

Adama Gaye a crevé l’abcès en indiquant la guéguerre qui a toujours existé entre Marième Faye, ses parents et ceux de la famille de Macky Sall. Marième Faye, c’est un secret de polichinelle n’a jamais entretenu de bons rapports avec la famille du Chef de l’Etat.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn