C’est avec désolation qu’on a suivi l’intervention du député Aliou Doumbourou SOW sur un article publié le vendredi 9 octobre sous le titre : « Présidentielle 2024, un député appelle les Peuls à prendre des machettes pour défendre la candidature de Macky Sall ». Des propos que nous, en tant que citoyen, ne partageons guerre et condamnons rigoureusement. Nous le jugeons aussi, irresponsables, inappropriés et pas digne d’un citoyen, homme politique, encore moins d’un représentant du peuple. De surcroit, cet appel à la violence est, communautariste, rebelle et indigne. Cette sortie dangereuse va même à l’encontre des efforts d’unité et de cohésion consentis sans relâche par Le président Macky Sall, pour qui nous travaillons tous. Donc, la sortie du député de l’APR fait la honte de tous les sénégalais car ce pays est connu de par sa démocratie, sa culte de la paix, son humanisme et l’unité de ses ethnies.