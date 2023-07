Affaire Aliou Sané : Y’en a marre parle de « poursuite-bâillon »

HALTE AUX POURSUITE-BÂILLONS !

Dans son délibéré du mardi 25 juillet 2023, la Chambre d’accusation de la cour d’appel du Tribunal de Grande Instance a suivi le procureur en infirmant la décision de mise en liberté provisoire, prononcé par le juge d’instruction, en décernant un mandat de dépôt contre Aliou SANÉ, coordonnateur du mouvement Y en a marre et vice-coordonnateur de la plateforme F-24.

Notre avocat, Me Moussa Sarr a immédiatement enclenché une procédure de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

Cette décision d’annuler la liberté provisoire d’Aliou SANÉ, ressemble à une procédure-bâillon qui ne vise qu’à museler, traquer, réprimer et faire taire par l’emprisonnement toutes les voix et personnalités qui se sont opposées farouchement à la troisième candidature de Macky SALL, comme celle d’Aliou SANE.

Le mouvement Y en a marre dénonce fermement cet acharnement malsain et ignoble du régime contre son coordonnateur et engage l’opinion publique et les forces vives à se mobiliser pour la libération des détenus politiques et défendre la liberté d’expression et l’état de droit.

Nous rappelons à Macky SALL, qu’Aliou SANE est l’un des symboles de cette jeunesse que ni la prison, ni l’intimidation ne peuvent détourner de son idéal : un Sénégal où l’Etat de droit régnera toujours.

« Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées »

Dakar, le 25 juillet 2023