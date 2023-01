Affaire Amy Ndiaye : Dakar était sous haute surveillance

Dakar donnait l’impression d’être en état de siège ce lundi 02 janvier. Sur les grands axes, dans les carrefours et surtout devant les intérêts français comme les stations d’essence et surtout les supermarchés Auchan des gendarmes et des policiers fortement équipés et lourdement armés veillaient au grain. Des forces de l’ordre sur le qui-vive. Le verdict attendu du procès des députés du PUR Massata Samb et Mamadou Niang dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby avait fait redouter le pire aux autorités, notamment un déferlement des moustarchidines et moustarchidates de Serigne Moustapha Sy, rapporte Le Témoin.

Ce qui fait que les autorités, pour ne pas être surprises comme le 16 février 1994, avaient pris les devants. Le 16 février 1994, à la suite d’un meeting autorisé de l’opposition, il y avait eu des débordements qui avaient provoqué la mort de 6 policiers. Les disciples de Serigne Moustapha Sy étaient les fers de lance de cette expédition meurtrière contre des policiers qui restera parmi les pages les plus noires de l’histoire politique du Sénégal. A la suite de ce carnage, outre Moustapha Sy, les opposants comme Me Abdoulaye Wade, Landing Savané, Habib Sy (alors directeur de cabinet de Me Wade), Cheikh Tidiane Sy …avaient été emprisonnés avant d’être libérés des mois plus tard.

L’autre folie meurtrière est intervenue durant les événements de mai 2021 suite à la convocation du leader de PASTEF Ousmane Sonko par la justice sur plainte de la masseuse Adji Sarr. Instruites par tous ces événements dramatiques, les autorités ont donc pris les devants pour bunkeriser Dakar et les grandes villes de notre pays. A l’arrivée, tout est resté calme à part quelques échauffourées notées à Tivaouane, ville d’origine du député Massata Samb qui, avec son collègue Mamadou Niang, ont finalement été condamnés à 6 mois de prison ferme.