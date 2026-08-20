Affaire Aziz Dabala : Nabou Leye reste en prison

L’espoir de Marème Leye, dite Nabou Leye, de recouvrer la liberté s’est finalement envolé. Selon les informations de Seneweb, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a rejeté, ce jeudi 20 août 2026, la demande de libération d’office introduite par ses avocats.

Détenue depuis août 2024 dans le cadre de l’affaire du double meurtre du danseur Abdoul Aziz Ba, dit « Aziz Dabala », et de son poulain Boubacar Gano, alias « Wally », Nabou Leye espérait bénéficier d’une mise en liberté après près de deux années passées en détention provisoire.

Ses conseils avaient saisi la Chambre d’accusation le 22 juillet dernier, après avoir introduit, le 22 juin 2026, une demande d’assignation à résidence assortie d’un placement sous surveillance électronique auprès du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. La défense estimait que les délais légaux n’avaient pas été respectés.

Source ; Seneweb