KMF Basketball Camp : Dix ans de passion, d’éducation et d’engagement au service de la jeunesse

Créé en 2016 à Keur Mbaye Fall, le KMF Basketball Camp célèbre en 2026 une décennie d’existence. Au-delà de la pratique du basketball, cette initiative s’est progressivement imposée comme un véritable espace d’éducation, de formation et de transmission de valeurs, en plaçant la jeunesse au cœur de son projet.

À Keur Mbaye Fall, le basketball ne se résume pas à un ballon, un panier et quelques matchs. Depuis 2016, le KMF Basketball Camp s’emploie à faire du sport un véritable levier d’éducation et d’épanouissement pour les jeunes. Né d’une ambition simple mais profondément citoyenne, le camp avait pour objectif initial d’offrir aux filles et aux garçons un cadre sain pendant les vacances, leur permettant de pratiquer leur sport favori tout en développant des aptitudes utiles dans la vie quotidienne.

D’année en année, le projet s’est consolidé. Ce qui était au départ une initiative autour du basketball est devenu un rendez-vous attendu par de nombreux jeunes. Chaque édition rassemble des filles et des garçons venus apprendre, progresser, partager et surtout vivre une expérience collective. Sur les terrains, les participants sont initiés aux fondamentaux du basketball : maîtrise du ballon, passes, tirs, déplacements, défense, compréhension du jeu et esprit d’équipe.

Mais l’ambition du KMF Basketball Camp dépasse largement la recherche de la performance sportive. Le camp considère le basketball comme un moyen de transmettre des valeurs. Discipline, respect des règles et de l’adversaire, solidarité, ponctualité, persévérance, responsabilité et dépassement de soi constituent autant de principes que les encadreurs cherchent à inculquer aux participants.

Cette approche permet au KMF de faire du terrain un espace d’apprentissage de la vie. Le jeune apprend à gagner sans mépriser son adversaire, à accepter la défaite, à travailler avec les autres et à persévérer lorsqu’il rencontre des difficultés. Autant de comportements qui dépassent le cadre sportif et peuvent accompagner les participants dans leur parcours scolaire, professionnel et social.

Au fil des éditions, le camp a également élargi son champ d’action. Conscient que l’éducation des jeunes ne peut être dissociée des enjeux de société, le KMF Basketball Camp a intégré à son programme plusieurs activités à caractère citoyen et environnemental.

Le reboisement, les opérations de nettoyage des plages et des établissements scolaires ou encore les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement permettent ainsi aux participants de prendre conscience de leur responsabilité envers leur cadre de vie. À travers ces initiatives, le jeune sportif devient également un acteur de sa communauté.

L’éducation à la citoyenneté occupe également une place importante dans cette démarche. Le camp encourage les jeunes à comprendre l’importance du respect des autres, de la responsabilité individuelle et de l’engagement collectif. Des activités consacrées au développement personnel, à l’entrepreneuriat ou encore à la découverte culturelle viennent compléter la formation sportive.

La prévention et la sensibilisation aux risques font aussi partie des enseignements proposés. Les notions de premiers secours et de prévention des noyades permettent notamment aux participants d’acquérir des connaissances susceptibles de leur être utiles, mais aussi de mieux protéger leur entourage.

Cette diversification des activités traduit une conviction forte : former un jeune ne consiste pas uniquement à développer ses capacités physiques ou techniques. Il s’agit également de contribuer à la construction d’un citoyen conscient de ses responsabilités, capable de prendre des initiatives et de participer positivement à la vie de sa communauté.

Dix ans après sa création, le KMF Basketball Camp apparaît ainsi comme une véritable école de vie. Son parcours illustre la manière dont une initiative sportive locale peut progressivement élargir son impact et devenir un outil d’éducation et de mobilisation communautaire.

De 2016 à 2026, dix années de travail, de passion et d’engagement ont permis au camp de toucher plusieurs générations de jeunes. Des souvenirs se sont construits, des amitiés sont nées et, surtout, des valeurs ont été transmises. Certains participants d’hier peuvent aujourd’hui devenir à leur tour des modèles, des encadreurs ou des acteurs engagés dans leur communauté.

Cette décennie constitue donc à la fois un bilan et un nouveau départ. Dans un contexte où les jeunes ont besoin d’espaces d’expression, de formation et d’encadrement, l’expérience du KMF Basketball Camp montre que le sport peut constituer une réponse concrète à plusieurs enjeux sociaux.

À travers le basketball, le KMF entend continuer à apprendre, à transmettre et à rassembler. Son ambition demeure de créer un environnement dans lequel chaque jeune peut développer son potentiel, découvrir ses capacités et comprendre que la réussite individuelle prend davantage de sens lorsqu’elle contribue au bien collectif.

Dix ans après ses premiers pas à Keur Mbaye Fall, le KMF Basketball Camp porte ainsi un message qui résume toute sa philosophie : apprendre, jouer, grandir et construire ensemble un meilleur avenir.

Aliou NGOM