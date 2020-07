Nous avons entendu Moustapha Cissé Lô, durant tout le règne de Macky Sall, insulter copieusement les opposants à son leader de parti. Et son ascension sur le plan politique et institutionnel n’a été que fulgurante. Il a toujours été récompensé jusqu’à en faire le président du parlement de la CEDEAO regroupant 15 pays de l’Afrique l’Ouest. Les règles de la parité ont même été violées pour faire de Moustapha Cisse Lô le premier vice-président de l’Assemblée nationale, derrière un homme, président de la dite assemblée, membre du bureau (Art 13 RIAN).

Les grotesques et inacceptables injures que nous avons entendues sont du domaine privé. Il revient aux victimes de porter plainte et cette plainte ne peut et ne doit épargner les diffuseurs des audios. A la justice de faire son travail, le cas échéant.

La politique de l’insanité, de la bassesse et de l’indiscipline est de plus en plus installée dans notre pays au mépris de nos legs ancestraux et d’un minimum d’effort de construction d’une nation attachée à des valeurs de vérité et de respect.