Affaire des bébés calcinés : Diouf Sarr revient sur le drame de Tivaouane

Après plus d’une année de retrait de la scène publique, l’ancien maire de Yoff et ex-ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, refait surface à travers la publication d’un nouvel ouvrage intitulé Sans bruit. Ce livre marque son retour dans le débat politico-médiatique et retrace un itinéraire façonné par l’engagement public, la loyauté et le sens des responsabilités.

Invité de l’émission Objection, diffusée ce dimanche sur Sud FM, l’auteur a partagé les grandes orientations de cette œuvre qu’il présente comme un témoignage personnel empreint de sincérité. L’entretien a également été l’occasion pour lui de revenir sur l’incendie survenu au service de néonatologie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, un événement tragique qui avait profondément marqué l’opinion publique.

Survenu dans la soirée du 25 mai 2022, ce drame avait coûté la vie à onze nouveau-nés et entraîné la sortie d’Abdoulaye Diouf Sarr du gouvernement. Trois ans après les faits, l’ancien ministre confie que la douleur demeure intacte. Il dit penser avant tout aux familles endeuillées et insiste sur l’importance de s’en tenir aux conclusions de l’enquête menée après le sinistre.

Selon lui, il n’existe qu’une seule version des faits, celle établie par les investigations officielles. Il regrette toutefois que, dans ce type d’affaires, l’attention se porte rarement sur les résultats des enquêtes, une fois l’émotion retombée. Revenant sur les circonstances du drame, il rappelle que l’incendie s’est déclaré dans un service néonatal, probablement à la suite d’un court-circuit électrique, alors qu’il se trouvait à Genève. Il affirme être rentré aussitôt pour suivre l’évolution du dossier, avant de quitter le ministère dans un contexte largement connu.

Abdoulaye Diouf Sarr décrit avoir traversé cette période avec une profonde souffrance personnelle, tout en s’efforçant de préserver sa dignité face à ce qu’il considère comme des jugements parfois hâtifs. Sur la question de sa responsabilité, il affirme ne pas être directement mis en cause, tout en reconnaissant la dimension politique de sa sortie du gouvernement.

À ses yeux, son départ ne relevait pas d’une sanction mais d’un choix visant à contenir l’impact du choc sur l’ensemble du système. Il évoque à ce sujet son échange avec l’ancien président Macky Sall, intervenu la veille de son limogeage. Les deux hommes auraient alors estimé, d’un commun accord, que la meilleure option était qu’il se retire. Pour éviter toute interprétation punitive, le chef de l’État avait décidé de confier le ministère à une collaboratrice issue de son équipe, en l’occurrence Marie Khémesse Ngom Ndiaye, alors directrice générale de la Santé publique.

Avec Sans bruit, Abdoulaye Diouf Sarr entend ainsi livrer sa part de vérité et revisiter, avec le recul, des épisodes marquants de son parcours public.