Affaire des certificats de résidence : Les mises en garde de la CENA (Documents)

Les services de Doudou Ndir disent avoir «noté depuis le démarrage, le 31 juillet 2021, de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 fixée par le décret n° 2021-976 du 26 juillet 2021, un certain nombre de faits et de récriminations portant sur l’enrôlement de nouveaux inscrits, la radiation d’inscrits, ainsi que des modifications de statut ou changements d’adresse. Ces faits et récriminations concernent principalement l’utilisation du certificat de résidence, document exigible dans certains cas pour s’inscrire sur les listes électorales ou pour demander un changement d’adresse électorale ».

Voici le communiqué de la CENA :