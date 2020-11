Affaire des Gazelles Oryx : Abdou Karim Sall se dédouane…

Le ministre de l’Environnement, invité de Soir d’infos sur la Tfm, s’est prononcé sur l’affaire des antilopes oryx qui avait défrayé la chronique il y a quelques mois. Selon Abdou Karim Sall, «c’est l’émotion et la politique qui ont prévalu dans cette affaire et il n’y a jamais eu de conflit d’intérêt, d’autant plus que tous ceux qui ont des possibilités d’accueillir ces animaux, pour les sauver sont les bienvenus».

Le ministre a justifié la perte de quelques oryx lors de leur transport vers sa ferme par un accident qui arrive souvent dans des cas pareils.