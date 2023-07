Affaire El Malick Ndiaye : Le Forum du Justiciable invite la justice à la prudence

Arrêté dimanche 16 juillet et placé en garde à vue, El Malick Ndiaye a bénéficié d’un retour de parquet hier. Il est reproché au Secrétaire National à la Communication de Pastef et Vice-président Commission Communication de Yewwi Askan Wi d’avoir appelé dans un audio à la violence et à marcher vers le centre ville. Des accusations démenties par ses soutiens. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Pape Alé Niang aurait identifié l’auteur de la voix.

Face à la sensibilité de cette affaire, le Forum du Justiciable invite la justice sénégalaise à la prudence. « Le Forum du Justiciable invite la Justice à la prudence et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour authentifier l’audio pour lequel Monsieur El Malick Ndiaye a été arrêté et dont il nie en est être l’auteur », demandent Babacar Ba et Cie. Ainsi, « le Forum du Justiciable rappelle son attachement aux respects des droits des Justiciables ».