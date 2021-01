Affaire fonds Pastef : « Pourquoi menacer les partis ? »

Aucune n’interdit le financement des partis par des soutiens comme la levée de fonds qui est de l’ordre des dons qui peuvent être logistiques (véhicules, sonorisations, chaises), nature (carburants, finances), mobiliers ou immobiliers (équipements ou sièges). La liste est loin d’être exhaustive. Historiquement décrivant, le siège du parti socialiste devrait celui de tous les partis, puisque construit sous le régime de parti quasi unique.

D’autre part presque tous les partis politiques nés sous la loi de 1981 ont bénéficié des appuis de El Hadji Djily Mbaye comme le fait exactement notre compatriote Harouna Dia et ses semblables.

N’eussent été les appuis financiers de Moustapha Niasse, Abdoulaye Wade, Lamine Diack, de Moctar Mbao, d’Abdoul Mbaye, de généreux Khalifes généraux, de chefs d’entreprises, des appuis de nos compatriotes de la diaspora révolutionnaire par nature, sans oublier le défunt Kadhafi le grand panafricaniste, et j’en passe ! la plupart de nos censeurs d’aujourd’hui seraient peut-être sous le régime de dictateurs. Beaucoup d’alternances n’auraient pas été possibles.

Non ! arrêtons ce cirque de mauvais goût et occupons-nous sérieusement d’une nouvelle loi portant le statut des partis, de leurs financements et sur le statut du chef de l’opposition. Actuellement tous les partis riches ne le sont que par des levées de fonds, peut-être dans la plupart des cas en toute discrétion et loin de toute transparence et de toute traçabilité.

Le mérite de cette initiative de Pastef les patriotes, est de reposer le débat de fonds de l’extrême précarité des partis politiques, aussi dans les cercles comme en dehors.

Au chef de l’état qui a connu la traversée du désert et le parcours du combattant révolutionnaire, d’arrêter les inepties du ministre de l’intérieur qui a trop mal assimilé la loi sur les partis qui est devenue obsolète et anti démocratique.

Papa Mody Sow journaliste consultant

Administrateur général du parti de l’espoir et du progrès-PEP