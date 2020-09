Affaire IAAF : Les lourdes amendes à payer par Lamine Diack et Cie…

Le couperet est tombé dans l’affaire IAAF. Lamine Diack et Cie ont été fixé sur leur sort. En plus des peines de prisons, ils devront verser de lourdes amendes. Lamine et Papa Massata Diack ont été condamnés à verser cinq millions d’euros à l’Iaaf pour abus de confiance. Tous les prévenus (Lamine Diack, Massata, Gabriel Dollé, Me Habib Cissé, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov) devront aussi payer collectivement, à la même organisation, la somme de 9,5 millions d’euros pour détournement de contrats de sponsoring. Le verdict est tombé ce mercredi.