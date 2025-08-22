Affaire marché d’armement de 45 milliards : Trois (03) arrestations enregistrées

L’enquête sur le marché d’armement de 45 milliards FCFA au Sénégal connaît un rebondissement. La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de trois personnes centrales dans le cadre de l’enquête. Il s’agit de A. Loum, M. Seck et M. W. Sy, interpellés sur délégation judiciaire. Après une garde à vue discrète de 48 heures, le trio a été présenté au Pool judiciaire jeudi dernier.

Selon Libération, les enquêteurs ont préalablement réalisé une perquisition au siège de la société Technologie Service International (Tsi), appartenant à Boubacar Hima dit « Petit Boubé », situé dans l’immeuble « Océan » de Fann Résidence. Le concierge interrogé a révélé que « Petit Boubé » avait quitté les lieux précipitamment au lendemain de l’élection présidentielle de mars 2024.

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révèle un système financier complexe et opaque. En effet, poursuit le canard, « Petit Boubé » avait ouvert deux comptes bancaires au Sénégal au nom de ses sociétés Tsi et Eurocockpit, en plus de celui de Lavie Commercial Brokers Suarl utilisé pour le marché controversé.

Les investigations, rapporte le journal, montrent que Lavie et Eurocockpit ont effectué un virement de 3,09 milliards FCFA vers Tsi. Ces fonds ont ensuite été dispersés via des virements, retraits en espèces et transferts en devises vers l’étranger. Le 27 février 2023, des mises à disposition de 85 et 150 millions FCFA ont été effectuées au profit de D.A. A Jacques et Alassane Loum, qui ont retiré les sommes en espèces. Le lendemain, Loum a bénéficié d’une nouvelle mise à disposition de 185 millions FCFA, également retirée en liquide. La Centif souligne que toutes ces opérations n’ont pas été justifiées.

A en croire la même source, après la signature du contrat avec le ministère de l’Environnement, « Petit Boubé » a personnellement encaissé des chèques pour un montant total de 565,5 millions FCFA. Plusieurs transferts ont ensuite été émis vers l’étranger, officiellement pour l’exécution du contrat classé « Secret défense ».

Pour justifier ces opérations, fait savoir le quotidien d’information, Hima avait déclaré que les fonds étaient destinés au dédouanement de conteneurs pour le compte du ministère de l’Environnement. Or, vérification faite par la Centif, ces déclarations se sont avérées fausses. Plus troublant encore, ces transactions ont été réalisées après que « Petit Boubé » ait déjà reçu une avance de 34 milliards FCFA censée couvrir le préfinancement du marché d’armement.

Pour la Centif, ce jeu de cash avec des retraits en espèces injustifiés et des virements suspects vers l’étranger correspond très probablement au paiement de pots-de-vin. Un mystérieux intermédiaire basé à Dubaï, présenté comme l’employeur de M. Seck, est dans le viseur du parquet financier. Plusieurs retraits effectués au Sénégal ont été suivis de remises en liquide à Dubaï via le système informel de transfert d’argent Hawala, qui échappe aux circuits bancaires conventionnels.

Ce contrat d’armement, signé sous la présidence de Macky Sall, suscite la polémique depuis sa révélation. Lavie Commercial Brokers-SUARL, bénéficiaire du marché, n’avait été créée que six semaines avant la signature du contrat.

Aboubacar Hima, alias « Petit Boubé », est un courtier nigérien déjà cité dans plusieurs scandales internationaux d’armement. Il est accusé d’avoir contribué au détournement de 76 milliards FCFA au Niger et est recherché par les autorités nigérianes pour son implication présumée dans des contrats d’armement frauduleux de 400 millions de dollars.