Affaire Prodac : Les avocats de Pape Malick Ndour saisissent la Cour suprême

Dans le dossier du Prodac, l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, se retrouve au cœur d’une nouvelle bataille judiciaire. La Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) a décidé, ce mercredi 28 janvier 2026, de révoquer l’ordonnance qui le maintenait sous bracelet électronique et a ordonné son placement sous mandat de dépôt.

Face à cette décision lourde de conséquences, ses avocats ont immédiatement réagi en annonçant un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Leur objectif : contester la révocation du contrôle judiciaire et empêcher l’incarcération de leur client.

Joint par PressAfrik, Me Aboubacry Barro a précisé que ce recours a un effet suspensif. Autrement dit, tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée, l’exécution du mandat de dépôt reste gelée. Cette démarche ouvre une nouvelle phase de la procédure, où la défense mise sur la plus haute juridiction pour faire annuler la décision du PJF.