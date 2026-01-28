PJF : La chambre d’accusation place Pape Malick Ndour sous mandat dépôt

La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier a annulé, ce mercredi, la décision accordant la liberté provisoire à Pape Malick Ndour dans le cadre de l’affaire Prodac. Elle a ainsi ordonné son placement sous mandat de dépôt, infirmant l’ordonnance du doyen des juges d’instruction qui lui avait précédemment accordé une liberté conditionnelle assortie du port d’un bracelet électronique.

Les avocats de l’ancien ministre comptent introduire un recours dès ce jeudi pour contester cette décision.