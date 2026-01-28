Restrictions de visas américains : l’Afrique appelée à une réponse collective et souveraine

Face aux récentes restrictions de visas imposées par les États-Unis à plusieurs pays africains, le président d’Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, appelle à une réaction concertée du continent. Dans une analyse sans concession, il dénonce une mesure discriminatoire aux lourdes conséquences politiques, humaines et symboliques, et plaide pour une diplomatie africaine plus affirmée.

Les nouvelles restrictions de visas décidées par les États-Unis à l’encontre de plusieurs pays africains continuent de susciter de vives réactions. Pour Boubacar Seye, chercheur consultant en migrations internationales et président de l’ONG Horizon Sans Frontières, ces mesures dépassent largement le cadre de simples ajustements administratifs. Elles traduisent, selon lui, une vision profondément inégalitaire de la mobilité mondiale et interrogent la sincérité du partenariat souvent revendiqué entre Washington et les capitales africaines.

Officiellement justifiées par des considérations sécuritaires ou techniques, ces restrictions envoient en réalité un signal politique clair. « Les citoyens africains sont trop souvent perçus comme des migrants indésirables, et non comme des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs ou des diplomates légitimes », souligne Boubacar Seye. Une perception qui, selon lui, alimente un sentiment d’injustice et d’humiliation à l’échelle du continent.

Les conséquences sont multiples et directes. Les étudiants voient leurs projets de formation compromis, les chercheurs et universitaires leurs collaborations entravées, les entrepreneurs et investisseurs leurs opportunités limitées, sans oublier les familles durablement séparées. Au-delà des cas individuels, c’est l’image même de l’Afrique qui se trouve affectée sur la scène internationale.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, les réactions isolées des États africains ont montré leurs limites. « Réagir pays par pays, dans la discrétion diplomatique, n’a jamais permis d’infléchir des décisions unilatérales », estime-t-il. Cette fragmentation affaiblit la voix du continent et conforte l’idée d’une Afrique peu audible et politiquement secondaire.

À l’inverse, rappelle-t-il, l’histoire récente démontre que lorsque l’Afrique parle d’une seule voix — sur le climat, la dette ou la réforme des institutions internationales — elle parvient à peser dans les rapports de force mondiaux.

Boubacar Seye plaide ainsi pour une réponse collective, structurée autour de plusieurs axes. Il appelle d’abord à l’adoption d’une position officielle concertée, portée par l’Union africaine ou, à défaut, par les organisations régionales concernées. Cette démarche devrait s’accompagner d’un dialogue politique « ferme et transparent » avec les autorités américaines, fondé sur le respect et la réciprocité.

Il n’exclut pas, par ailleurs, l’examen de mesures de réciprocité diplomatique si la situation l’exige, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud afin de réduire la dépendance à des espaces de mobilité de plus en plus fermés.

Au-delà des considérations diplomatiques, l’enjeu est avant tout celui de la dignité, martèle le chercheur. « La mobilité n’est pas un privilège arbitrairement accordé. Elle est un levier de développement, de connaissance et de paix », rappelle-t-il. Restreindre l’accès des Africains au monde tout en sollicitant leurs ressources, leurs marchés et leur coopération constitue, selon lui, une contradiction majeure.

« L’Afrique ne demande pas de faveur. Elle exige le respect, l’équité et la cohérence », insiste Boubacar Seye. À ses yeux, une réaction collective face aux restrictions de visas américains ne relèverait pas de la confrontation, mais d’un acte de maturité politique. Elle marquerait une étape décisive vers une diplomatie africaine plus solidaire, plus souveraine et plus affirmée. « L’Afrique doit parler d’une seule voix. Et cette voix doit se faire entendre », conclut-il.