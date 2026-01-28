Accident sur l’autoroute : Plus de 4 km de bouchon vers Dakar

Un accident survenu à hauteur de l’école Mariama Niasse, sur l’axe Patte d’Oie – Malick Sy, perturbe fortement la circulation ce mercredi sur l’autoroute de l’Avenir Dakar-AIBD. L’incident, localisé dans le sens AIBD – Dakar, a provoqué un embouteillage de plus de 4 km à la sortie de la Patte d’Oie.

Les autorités autoroutières appellent les automobilistes à faire preuve de patience et de compréhension.

Pour toute assistance ou information complémentaire, un numéro vert est mis à disposition : 800 00 20 39.

Source : Seneweb