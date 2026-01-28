Critiques contre la justice : Yoro Dia répond à Sonko

Lors d’une rencontre avec les Sénégalais établis au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko a vigoureusement critiqué l’institution judiciaire, affirmant que « l’un des problèmes fondamentaux du pays, c’est la Justice ». Le chef du gouvernement a notamment fustigé une « chape de plomb » visant à empêcher toute critique des magistrats, qu’il décrit comme des « êtres humains » et non des « demi-dieux ».

La réaction de Dr Yoro Dia, ancien ministre porte-parole de la présidence, ne s’est pas fait attendre sur le réseau social X (anciennement Twitter). « Ousmane Sonko est le seul problème du pays », a estimé Yoro Dia. Ce dernier a dénoncé une posture qu’il juge irresponsable : « Faire des magistrats tenus au devoir de réserve son punching ball est d’une irresponsabilité illimitée et manque de grandeur ».

Selon Yoro Dia, repris par nos confrères de Seneweb, le Premier ministre chercherait une « vengeance » plutôt que la justice, comparant sa vision du pouvoir à celle de Louis XIV et de ses « lettres de cachet ». Pour l’ancien collaborateur de Macky Sall, s’en prendre ainsi à l’institution judiciaire est le signe d’un problème de leadership au sommet de l’État.