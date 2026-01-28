Rappel à Dieu d’Halima Gadji : Pluie d’hommages à une actrice chevronnée

Très très triste nouvelle.

C’est avec beaucoup de tristesse et une émotion sans fin que j’ai appris le rappel à Dieu de mon actrice préférée Halima Gadji. Une grande star de la télé réalité que je n’ai jamais rencontrée dans la vie mais qui, à travers son rôle de premier plan dans les séries télévisées, a pu capter toute mon attention et mon admiration sans commune mesure.

A chaque fois que je voyais son image à la télévision je ne pouvais jamais m’empêcher de lui prêter une oreille attentive avec ma petite phrase habituelle et provocatrice: « ma chérie est là aussi ».

Je suis un homme toujours séduit par ses apparitions et les rôles qu’elle occupait avec passion et abnégation dans les séries télévisées. J’ai vu son image pour la dernière fois lors de la finale de la CAN opposant le Maroc au Sénégal quand elle expliquait qu’elle est de mère marocaine et de père sénégalais. Des images fortes qui témoignent de son esprit partagé et de son sens de l’humour.

Pour être honnête et sans langue de bois je dois avouer ceci: J’ai eu beaucoup d’admiration pour cette star à travers son histoire racontée par elle-même un jour à l’émission matinale de la TFM sous la coordination de mon jeune frère et ami Cherif Dia.

Répondant sans complexe aux questions de l’équipe de la matinale

Elle dit ceci: « J’ai failli quitter l’école à cause de mon bégaiement ».

« En classe mes condisciples me chahutaient à cause de mon handicap »

« Aujourd’hui je me suis battue pour lutter contre cet handicap ».

« J’ai décidé de faire le tour des écoles pour porter le plaidoyer »

Autant de phrases qui m’ont émues et qui m’ont obligées à aimer et à aduler cette actrice talentueuse.

Halima Gadji était pleine de talent, très adorable à travers son visage juvénile, son sourire désarmant, son regard captivant et son esprit ouvert au monde.

Son rappel à Dieu est une grosse perte pour toute la Nation sénégalaise en général et le monde artistique en particulier. Halima Gadji laisse aujourd’hui derrière elle un grand vide dans le paysage médiatique international.

J’ai encore du mal à comprendre ce qui s’est réellement passé. Jusqu’à présent je continue à m’interroger comme dans un rêve.

Avec le rappel à Dieu d’Halima Gadji, c’est comme si je vivais un crépuscule en plein midi.

Adieu l’artiste

Repose en Paix.

MBAYE DIOUF