Elle disparaît lors d’une randonnée…son mari inculpé de meurtre 16 ans après

Françoise Dasnois a disparu le 12 juillet 2009 alors qu’elle se trouvait en vacances en Espagne.

Ce jour-là, cette Belge de 48 ans effectuait une randonnée à Colungo, dans les Pyrénées espagnoles, avec son mari et leurs deux enfants.

Au milieu de la balade, fatiguée, la quadragénaire a décidé de rebrousser chemin, laissant sa famille poursuivre.

Depuis on n’a plus aucun signe de vie de la mère de famille. C’est de retour à leur maison de location, que son mari et ses enfants ont constaté sa disparition.

Un vaste dispositif de recherche avait été déployé pour la retrouver. En vain. L’enquête a conclu à une chute accidentelle.

Cette affaire est restée non élucidée durant 16 ans. Mais, en avril 2025, le dossier a été remis à l’instruction.

Quelques mois plus tard, le 21 novembre dernier, le conjoint et père des enfants de la Namuroise a été entendu par le juge d’instruction.

On apprend, ce mardi, que, à l’issue de cette audition, son mari a été inculpé de meurtre. Cet homme de 62 ans, originaire du sud-ouest de la France, a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit.

Source : F D